Más de 68 mil usuarios transitaron por el Terminal de Maracaibo durante las fiestas patronales de la Virgen de Chiquinquirá

Maracaibo recibió a 68 mil 582 pasajeros que transitaron por el terminal de la ciudad durante las fiestas patronales de la Virgen de Chiquinquirá, que iniciaron desde el 26 de octubre con la emotiva Bajada y culminaron el 30 de noviembre con la tradicional Aurora.

Los fieles, provenientes de distintos lugares del país, rindieron homenaje a la Virgen de Chiquinquirá en una celebración cargada de fe y devoción.

Rodmar Urdaneta, Director del Terminal de Maracaibo, expresó que la afluencia de usuarios durante las ferias fue más de lo que esperaban. Reportó la movilización de 11 mil 323 unidades de transporte durante las fiestas patronales.

“Ha sido un honor para nosotros ser parte de esta importante festividad. La cantidad de personas que hemos recibido este año superó nuestras expectativas y refleja el profundo significado que La Chinita tiene para los zulianos y todos los venezolanos”, indicó.

Ana López, de 30 años, estudiante de administración, reside en Barquisimeto y viene a Maracaibo a visitar a sus familiares en el mes de noviembre. Calificó como excelente los servicios que se ofrecen el Terminal de Maracaibo, el cual considera como punto clave para la movilidad durante la feria.

“Es impresionante ver cuántas personas se movilizan durante estos días, es un orgullo para Maracaibo, tener un terminal que ofrece un excelente servicio para recibir a todos los visitantes que llegan a la ciudad para los grandes eventos”, destacó la estudiante.

Luis Pérez, de 35 años, fotógrafo que viajó de Caracas a Maracaibo a disfrutar de la feria con su esposa, señaló que vino a tomar imágenes de todos los “momentos maravillosos” que se dan en el evento.

“Recuerdo que muy pequeño vine a Maracaibo con mi familia a disfrutar de la feria, pero esta vez ha sido especial, ya que vengo con mi esposa a fotografiar todos los momentos. Sentir la energía de la bajada de la Virgen y a compartir con la gente maravillosa de Maracaibo”, indicó.

María Fernanda Rodríguez, de 58 años, vive en Machiques de Perijá y tiene como tradición desde muy joven venir a disfrutar de la feria. “Antes solía venir con mis padres, ahora vengo con mis hijos y nietos a disfrutar juntos en familia, es maravilloso ver como la fe une a todos los venezolanos en una misma celebración”

El Terminal de Maracaibo se mantiene como un pilar fundamental en la movilidad de la ciudad, facilitando el desplazamiento de miles de personas durante este importante evento cultural y religioso.

