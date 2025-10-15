Más de dos mil personas atendidas en megajornada social de la Alcaldía de Maracaibo

Emely Valderrama, residente del sector San José, salía sonriente de una de las clínicas móviles que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo desplegó este miércoles en el barrio Andrés Eloy Blanco, al oeste de la ciudad. Había recibido, de forma gratuita, medicamentos para ella, su papá y su pequeña hija de tres años.

Fue durante una nueva jornada de mercados populares y atención integral que, por órdenes del alcalde Giancarlo Di Martino, la municipalidad realizó en este sector de la parroquia Cecilio Acosta, y a donde acudieron en forma masiva residentes de sectores como El Varillal, Gallo Verde, Barrio Bolívar y La Chamarreta; entre otros.

Como Emely Valderrama, más de 2 mil vecinos se beneficiaron de la actividad, informó en el sitio Gianluigi Di Martino Barboza, director del Despacho de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Dijo el funcionario que estas megajornadas, por petición de las comunidades, se hacen ahora dos veces por semana: los días miércoles y sábado.

Atención integral

Gianluigi Di Martino destacó que la actividad en el barrio Andrés Eloy Blanco fue un éxito total e incluyó -además de atención médica, odontológica y entrega de medicamentos- la venta de alimentos a precios justos, servicios gratuitos de peluquería, registro civil, atención a mascotas y feria de emprendedores.

También se despliegan ‘puntos rosa’ -del Instituto Municipal para la Mujer- con información sobre la prevención del cáncer de mama, ecografía mamaria y uterina y asesoría sobre la violencia de género.

“Continuamos con las megajornada integrales impulsadas por el alcalde Giancarlo Di Martino, en conjunto con nuestro gobernador Luis Caldera y nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo Di Martino.

“Acá estamos desplegados con todo el personal de la Alcaldía de Maracaibo, en forma coordinada con los enlaces del Psuv en la parroquia Cecilio Acosta, todos juntos, para acatar las instrucciones de nuestro alcalde y brindar atención gratuita y de calidad a nuestras comunidades”.

Vecinos satisfechos

Otra vecina que estaba contenta por asistir a esta megajornada de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo era Glady Rodríguez, de las residencias Gallo Verde.

Sus dos perritos Pinscher recibieron atención veterinaria en el módulo del Instituto Municipal de Protección Animal. “Le pusieron la vacuna contra la rabia, los desparasitaron y les cortaron las uñas; estoy feliz”, dijo.

Dayerlin Escobar, mientras tanto, compró pollo y verduras. “El mercado me pareció excelente, buenos productos y a excelente precio”, declaró.

Sector privado y emprendedores

Gelson Carrillo, director general de Alimentación de la Alcaldía de Maracaibo, señaló por su parte: “En esta nueva megajornada se nos unen más productores del oeste de la ciudad, contamos con más emprendedores que expenden a precios solidarios sus productos. El ahorro para los vecinos es significativo, ya que muchos productos vienen en forma directa del productor al consumidor”.

El funcionario resaltó la presencia en estas jornadas de empresas que ofrecen sus productos a tasa oficial y con precios accesibles para los consumidores.

“Aquí no solo tenemos productores y emprendedores; también empresarios, representantes del sector privado que apuestan por el crecimiento de la economía del país; impulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Noticia al Día/ Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo