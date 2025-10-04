Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Más de mil 500 familias atendidas en mega jornada integral realizada por la Alcaldía de Maracaibo

La diversidad de la atención es el sello de esta iniciativa, que busca la protección social de las familias.

Por Arelys Munda

Más de mil 500 familias atendidas en mega jornada integral realizada por la Alcaldía de Maracaibo
La Alcaldía de Maracaibo, realizó una nueva Mega Jornada Integral de Mercados / Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Alcaldía de Maracaibo, realizó una nueva Mega Jornada Integral de Mercados Populares este 4 de octubre, logrando atender a más de 1.500 familias.

El operativo, impulsado bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, combina el acceso a alimentos a precios justos con una amplia oferta de servicios sociales y médicos.

Lee también: José Gregorio Hernández y San Francisco de Asís: Un vínculo espiritual poco conocido que resalta su legado

Gian Luigi Di Martino, Director de Despacho del Alcalde de Maracaibo, informó que el proyecto ha permitido consolidar una alianza estratégica entre el ayuntamiento marabino y el sector privado.

Gian Luigi Di Martino / Foto: Xiomara Solano

"Esta jornada integral es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía y empresas del sector privado. Hoy se vendieron más de 7 toneladas de alimentos y ofrecimos servicios integrales para responder a las necesidades de la comunidad", declaró Di Martino. Destacó además que, hasta la fecha, se han realizado más de 10 jornadas de este tipo.

Foto: Xiomara Solano

Nuevo cronograma: los mercados populares serán dos veces por semana

Como parte del compromiso por aumentar la cobertura, el Director de Despacho anunció la expansión del cronograma de mercados populares:

"A partir de la próxima semana, las Jornadas Integrales de Mercados Populares se realizarán dos días por semana: los días miércoles y sábados. Esto nos permitirá atender de manera más eficiente y adecuada las necesidades del pueblo, buscando soluciones a las comunidades".

Foto: Xiomara Solano

La diversidad de la atención es el sello de esta iniciativa, que busca la protección social de las familias. Los mercados populares ofrecieron rubros esenciales como arroz, harina, mortadela, pollo, pescado (curvina y cachama), una feria de verduras, leche, jugos, hallacas, dulces, además de útiles escolares y tanques de agua.

Además, se realizaron jornadas gratuitas de atención médica, vacunación, exámenes de la vista, centros de atención veterinaria, manicure, barbería y registro civil.

Foto: Xiomara Solano

El esfuerzo contó con la participación de empresas y emprendedores zulianos, entre los que se encuentran: Fiorella, San Simón, Recao, Kiri, Tu Pescado Express, Lácteos Cerro Blanco, Farma Venezuela, Funerarias Exequiales Occidente, y la Corporación Óptica del Sur.

Foto: Xiomara Solano

Gian Luigi Di Martino, concluyó destacando que este logro se consolida gracias a la participación de los
Consejos Comunales junto a los equipos políticos y parroquiales desplegados en la entidad marabina, quienes facilitan la organización y logística en cada comunidad.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Isnotú vibró con un concierto infantil en honor a José Gregorio Hernández

Isnotú vibró con un concierto infantil en honor a José Gregorio Hernández

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Más de mil 500 familias atendidas en mega jornada integral realizada por la Alcaldía de Maracaibo

La diversidad de la atención es el sello de esta iniciativa, que busca la protección social de las familias.
Nacionales

FANB prueba sistema de organización y comunicación del Plan de Defensa Integral

Durante la jornada se comprobaron las estructuras de mando y ejecución de órdenes en cada una de las 355 áreas de defensa integral, una por cada municipio
Entretenimiento

Osmariel Villalobos revela que será operada tras ser diagnosticada con cáncer de mama

Villalobos se realizará además un ciclo de radioterapia y un tratamiento hormonal

Cultura

Se cumplen 55 años de la muerte de Janis Joplin: La primera rockstar que se convirtió en ícono de la contracultura hippie

Hace 55 años, un cuatro de octubre de 1970, falleció en la habitación 105 del hotel Landmark Motor, en Los Ángeles (EE.UU) Janis Lyn Joplin, considerada por la crítica mundial como la primera rockstar e ícono de la contracultura hippie en la década de 1.960. Su voz marcó un antes y un después en la música popular, por su estilo y la capacidad interpretativa que tenía para cantar con alegría y dolor.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025