La Alcaldía de Maracaibo, realizó una nueva Mega Jornada Integral de Mercados Populares este 4 de octubre, logrando atender a más de 1.500 familias.

El operativo, impulsado bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, combina el acceso a alimentos a precios justos con una amplia oferta de servicios sociales y médicos.

Gian Luigi Di Martino, Director de Despacho del Alcalde de Maracaibo, informó que el proyecto ha permitido consolidar una alianza estratégica entre el ayuntamiento marabino y el sector privado.

Gian Luigi Di Martino / Foto: Xiomara Solano

"Esta jornada integral es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía y empresas del sector privado. Hoy se vendieron más de 7 toneladas de alimentos y ofrecimos servicios integrales para responder a las necesidades de la comunidad", declaró Di Martino. Destacó además que, hasta la fecha, se han realizado más de 10 jornadas de este tipo.

Foto: Xiomara Solano

Nuevo cronograma: los mercados populares serán dos veces por semana

Como parte del compromiso por aumentar la cobertura, el Director de Despacho anunció la expansión del cronograma de mercados populares: