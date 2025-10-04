La Alcaldía de Maracaibo, realizó una nueva Mega Jornada Integral de Mercados Populares este 4 de octubre, logrando atender a más de 1.500 familias.
El operativo, impulsado bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, combina el acceso a alimentos a precios justos con una amplia oferta de servicios sociales y médicos.
Gian Luigi Di Martino, Director de Despacho del Alcalde de Maracaibo, informó que el proyecto ha permitido consolidar una alianza estratégica entre el ayuntamiento marabino y el sector privado.
"Esta jornada integral es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía y empresas del sector privado. Hoy se vendieron más de 7 toneladas de alimentos y ofrecimos servicios integrales para responder a las necesidades de la comunidad", declaró Di Martino. Destacó además que, hasta la fecha, se han realizado más de 10 jornadas de este tipo.
Nuevo cronograma: los mercados populares serán dos veces por semana
Como parte del compromiso por aumentar la cobertura, el Director de Despacho anunció la expansión del cronograma de mercados populares:
"A partir de la próxima semana, las Jornadas Integrales de Mercados Populares se realizarán dos días por semana: los días miércoles y sábados. Esto nos permitirá atender de manera más eficiente y adecuada las necesidades del pueblo, buscando soluciones a las comunidades".
La diversidad de la atención es el sello de esta iniciativa, que busca la protección social de las familias. Los mercados populares ofrecieron rubros esenciales como arroz, harina, mortadela, pollo, pescado (curvina y cachama), una feria de verduras, leche, jugos, hallacas, dulces, además de útiles escolares y tanques de agua.
Además, se realizaron jornadas gratuitas de atención médica, vacunación, exámenes de la vista, centros de atención veterinaria, manicure, barbería y registro civil.
El esfuerzo contó con la participación de empresas y emprendedores zulianos, entre los que se encuentran: Fiorella, San Simón, Recao, Kiri, Tu Pescado Express, Lácteos Cerro Blanco, Farma Venezuela, Funerarias Exequiales Occidente, y la Corporación Óptica del Sur.
Gian Luigi Di Martino, concluyó destacando que este logro se consolida gracias a la participación de los
Consejos Comunales junto a los equipos políticos y parroquiales desplegados en la entidad marabina, quienes facilitan la organización y logística en cada comunidad.
Noticia Al Dia / Arelys Munda