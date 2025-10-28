Martes 28 de octubre de 2025
Más de siete millones de casos resueltos a nivel nacional a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

El pasado 20 de octubre, el Jefe de Estado orientó retomar el ritmo del 1×10 del Buen Gobierno, bajo el liderazgo del vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, a través de este mecanismo que convierte a las comunidades en protagonistas activas de la solución de sus problemas.

Por Candy Valbuena

Más de siete millones de casos resueltos a nivel nacional a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno
Foto: Cortesía
Más de siete millones de casos resueltos suma el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que ha entrado en una renovada etapa para brindar atención efectiva, permanente y directa a las necesidades del Poder Popular en el territorio nacional.

Durante su intervención en el programa Con Maduro +, el jefe nacional del 1×10 del Buen Gobierno, Jorge Márquez, destacó que, a poco más de tres años de su puesta en marcha, este sistema de comunicación e interacción ha generado resultados significativos en áreas sensibles como los servicios públicos.

«Son extraordinarios los resultados que hemos obtenido (…) Son más de siete millones de soluciones que se han llevado a nuestro país y a nuestro pueblo», enfatizó Márquez.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro, subrayó la necesidad de profundizar la vinculación con los circuitos comunales para garantizar atención plena a las prioridades del pueblo venezolano.

«Se debe profundizar porque la Sala de Autogobierno Comunal puede priorizar, activar y participar en las soluciones de todos los temas que tienen que ver con vialidad, vías de acceso, transporte, electricidad, telecomunicaciones, educación, salud, gas comunal, agua y mucho más. Así que desde el 1×10, con el sistema infalible de la VenApp, Línea 58, se garantiza respuesta efectiva al pueblo», detalló.

El pasado 20 de octubre, el Jefe de Estado orientó retomar el ritmo vigoroso del 1×10 del Buen Gobierno, bajo el liderazgo del vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, quien tendrá la misión de aportar “nuevas ideas, nuevos empujes y nuevos impulsos” a este mecanismo que convierte a las comunidades en protagonistas activas de la solución de sus problemas.

Lee también: Jorge Márquez, ratificado como padrino del Zulia en nueva etapa del 1×10 del Buen Gobierno 

Prensa MPPEE – CORPOELEC

Temas:

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

