Más de siete millones de casos resueltos a nivel nacional a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Más de siete millones de casos resueltos suma el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que ha entrado en una renovada etapa para brindar atención efectiva, permanente y directa a las necesidades del Poder Popular en el territorio nacional.

Durante su intervención en el programa Con Maduro +, el jefe nacional del 1×10 del Buen Gobierno, Jorge Márquez, destacó que, a poco más de tres años de su puesta en marcha, este sistema de comunicación e interacción ha generado resultados significativos en áreas sensibles como los servicios públicos.

«Son extraordinarios los resultados que hemos obtenido (…) Son más de siete millones de soluciones que se han llevado a nuestro país y a nuestro pueblo», enfatizó Márquez.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro, subrayó la necesidad de profundizar la vinculación con los circuitos comunales para garantizar atención plena a las prioridades del pueblo venezolano.

«Se debe profundizar porque la Sala de Autogobierno Comunal puede priorizar, activar y participar en las soluciones de todos los temas que tienen que ver con vialidad, vías de acceso, transporte, electricidad, telecomunicaciones, educación, salud, gas comunal, agua y mucho más. Así que desde el 1×10, con el sistema infalible de la VenApp, Línea 58, se garantiza respuesta efectiva al pueblo», detalló.

El pasado 20 de octubre, el Jefe de Estado orientó retomar el ritmo vigoroso del 1×10 del Buen Gobierno, bajo el liderazgo del vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, quien tendrá la misión de aportar “nuevas ideas, nuevos empujes y nuevos impulsos” a este mecanismo que convierte a las comunidades en protagonistas activas de la solución de sus problemas.

Prensa MPPEE – CORPOELEC