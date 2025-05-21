El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, aseguró que más del 40 % de las empresas venezolanas están comercializando sus productos o servicios por internet.

"El porcentaje es del 41 %; sin embargo, no quiere decir que ese porcentaje esté facturando ya digitalmente, porque mucha gente está vendiendo en línea. La gente ha encontrado una manera de potenciar sus ventas, sus negocios", dijo.

Ujueta también señaló que más de 700 empresas han adoptado la facturación digital en lo que va de año.

Asimismo aseguró que muchas empresas están adentrándose a la facturación digital, aunque no es un proceso tan inmediato porque hay que adaptar el sistema administrativo.

Lee también: Preparan normativa para regular comercio de los influencers en las RRSS de Venezuela: Cavecom-e

Noticia al Día/Con información de UR