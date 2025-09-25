Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un boletín preliminar de un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el estado Zulia

Por Christian Coronel

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un cuarto temblor sacudió a Maracaibo en horas de la noche, específicamente a las 11:52 PM.

"Este fue mucho más fuerte", "Ahora sí nos asustó", reportaron habitantes de la ciudad al sentir el que catalogan como el temblor más fuerte del día.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un boletín preliminar de un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el estado Zulia. El temblor se habría sentido en gran parte de Venezuela nuevamente.

Las autoridades regionales y nacionales siguen instando a la comunidad a mantener la calma ante las réplicas de este fenómeno natural ocurrido en la tarde.

Foto: Javier Sánchez

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Chiquinquira 90.9 FM (16%, 76 Votos)
  • Sabor 106 FM (15%, 72 Votos)
  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 72 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 59 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (11%, 51 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 23 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 23 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (5%, 22 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (4%, 21 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 16 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 13 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (3%, 12 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (2%, 10 Votos)
  • Popular 95.5 FM (1%, 6 Votos)
  • Onda 107.3 FM (0%, 2 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 2 Votos)

Votantes totales: 480

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Sismos interrumpieron el descanso de los marabinos que habitan en apartamentos

Sismos interrumpieron el descanso de los marabinos que habitan en apartamentos

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

Noticias Relacionadas

Zulia

Último sismo reportado por Funvisis ocurrió a las 2:55 a.m. de este 25-Sep

El epicentro se ubicó en las coordenadas 9.816° N y 70.829° O, a 35 kilómetros al sureste de la población de Bachaquero, estado Zulia
Zulia

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

La suspensión inmediata de todas sus actividades académicas y administrativas por un lapso de 24 horas
Al Dia

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Los eventos sísmicos incluyen magnitudes desde 6.3 hasta 4.0,

Al Dia

Sismos interrumpieron el descanso de los marabinos que habitan en apartamentos

De momento se registran 10 sismos y 21 réplicas en el estado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025