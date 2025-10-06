Mascotas en el país tienen atención prioritaria : Siete mil fueron esterilizadas el pasado fin de semana



En conmemoración del Día Mundial de los Animales (4 de octubre), la Misión Nevado del Gobierno venezolano desplegó una mega jornada de atención integral y esterilización de mascotas en todo el territorio nacional.

La actividad central tuvo lugar el pasado sábado en el Parque Sucre de Los Caobos, en Caracas, y se desarrolló de forma simultánea en 55 puntos del país.

La jornada formó parte de la campaña continental Castralat 2025, una iniciativa que promueve la esterilización comunitaria para combatir el abandono y el maltrato animal.

Control de la población animal



La presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, informó que durante el fin de semana se realizaron un total de 7.015 esterilizaciones a felinos y caninos, superando la meta inicial de 4.000 animales.

Vargas destacó que la esterilización es el “mecanismo de control ético de la sobrepoblación animal” y resaltó que, en los últimos dos años, Venezuela ha liderado el número de procedimientos realizados en este evento internacional, en el que participan 23 países.

Solo en el Parque Los Caobos, la Misión Nevado realizó más de 1.600 atenciones veterinarias que incluyeron consultas, vacunaciones y desparasitaciones gratuitas.

En una entrevista para el programa Al Instante de Unión Radio, Vargas señaló que estas actividades buscan fomentar la adopción y la tenencia responsable, además de fortalecer la confianza entre la comunidad y los programas de atención animal.

Continúan las Jornadas

La representante de la Misión Nevado anunció que las jornadas de atención y esterilización continuarán.

Asimismo, indicó que se han contactado a cerca de 50 mil personas interesadas, de las cuales aún restan por atender alrededor de 30 mil. El registro para futuras jornadas se encuentra disponible mediante un código QR en las redes sociales de la institución.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía