‘Mashico’ cumplió 125 años, el peruano es el hombre más longevo del mundo

El peruano Marcelino Abad Tolentino, conocido como ‘Mashico’, ha cumplido 125 años, según los registros oficiales de su país, con lo que aparentemente es el hombre más longevo del mundo, informó el domingo 6 de abril el programa estatal Pensión 65, que celebró el onomástico de su pensionado más famoso.

"El nombre de Marcelino Abad Tolentino, conocido por todos como ‘Mashico’, trascendió las fronteras peruanas al convertirse en sinónimo de longevidad y resiliencia en el mundo", señaló Pensión 65 en un comunicado.

Agregó que Abad nació en 1900 en la comunidad de Cochachinche, en el departamento central de Huánuco.

Pensión 65, que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), destacó: "Siempre con una sonrisa inocente y un corazón inquebrantable, el hombre más longevo apaga 125 velitas junto a las personas que lo quieren, cuidan y valoran, en la casa hogar ‘Mis abuelitos'", de Huánuco, anotó.

Abad aseguró que su salud se mantiene estable gracias a su alimentación, en base de frutas y verduras. Aseguran que "no puede vivir sin su palta (aguacate)".

"En el 2019 ubicamos a ‘Mashico’ en una zona alejada de Cochachinche, en una casa rodeada de un gran bosque. No tenía DNI y no podía acceder a ningún servicio del Estado", señalaron autoridades.

La primera información sobre ‘Mashico’ se conoció en 2021, cuando en plena pandemia de covid-19 fue vacunado contra esa enfermedad en su casa de un pequeño caserío de los Andes.

Para llegar hasta su vivienda, los vacunadores caminaron tres horas por montañosos caminos rurales.

En abril de 2024, el Midis informó que realizaba las gestiones para presentar el caso de Abad ante el récord Guinness.

Hasta su fallecimiento en agosto del año pasado, la persona más longeva del mundo reconocida oficialmente era la española María Branyas (117 años).

El récord de longevidad lo ostenta la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997, que vivió 122 años y 164 días.

Noticia al Día/EFE