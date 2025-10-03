Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, fue asesinada, en La Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia.

La víctima quedó identificada como, Yessica Echeto, mientras que su acompañante, de nombre, Zuleidy Villalobos, fue herida de gravedad.

La funcionaria Cheto era inspectora agregada de la Policía Científica y se desempeñaba como coordinadora adjunta del Servicio Nacional de Medicinas Forenses (Senamecf).

Hasta los momentos se desconoce lo que llevó a este impactante suceso.

Foto: Cortesía

Noticia al Día