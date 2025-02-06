Maternidad Castillo Plaza da respuesta a solicitudes de la Venapp con jornada de salpingectomía

Este jueves 6 de febrero, se realizó una importante jornada quirúrgica de Salpingectomía (corte de trompas) en la Maternidad "Dr. Armando Castillo Plaza", adscrita al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), donde fueron intervenidas siete pacientes que hicieron su solicitud mediante la Venapp del 1X10 del Buen Gobierno.

En esta jornada quirúrgica participó un equipo multidisciplinario, conformado por profesionales de ginecología, anestesiólogos y personal de enfermería.

La salpingectomía es una intervención quirúrgica, que consiste en la extirpación de las Trompas de Falopio por diversas razones, como: tratar un embarazo ectópico, endometriosis y resolver una infección, para evitar un embarazo o algunos tipos de cáncer.

Las jornadas de salpingectomía se continuarán realizando, de acuerdo a la demanda que realicen a través de la plataforma Venapp, donde las pacientes suministran todos sus datos, que luego se procesan para gestionar las próximas intervenciones quirúrgicas, con suministro de insumos, completamente gratis, bajo el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

