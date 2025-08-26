Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maracaibo, 26 de agosto de 2025.- A los 43 años, Lidiane Machado recibió en sus brazos a su tercer hijo y con ello envió un mensaje poderoso: la maternidad no tiene fecha de vencimiento.
Lejos de ocultar sus canas, Machado luce con orgullo su cabello blanco natural, símbolo de autenticidad. Frente a las críticas, responde con amor y demuestra que la edad no es un límite para seguir soñando ni para disfrutar de nuevas etapas en la vida.
“Cada etapa trae nuevas formas de sonreír, crear y soñar”, afirma. Su experiencia se ha convertido en inspiración para muchas mujeres que aún enfrentan prejuicios sociales sobre la maternidad y el paso del tiempo.
La historia de Lidiane es un recordatorio de que ser madre, mujer o persona no depende de la edad, sino de la valentía de vivir en coherencia con la propia verdad.
