Martes 26 de agosto de 2025
Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maracaibo, 26 de agosto de 2025.- A los 43 años, Lidiane Machado recibió en sus brazos a su tercer hijo…

Por Haroldo Manzanilla

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades
Maracaibo, 26 de agosto de 2025.- A los 43 años, Lidiane Machado recibió en sus brazos a su tercer hijo y con ello envió un mensaje poderoso: la maternidad no tiene fecha de vencimiento.

Lejos de ocultar sus canas, Machado luce con orgullo su cabello blanco natural, símbolo de autenticidad. Frente a las críticas, responde con amor y demuestra que la edad no es un límite para seguir soñando ni para disfrutar de nuevas etapas en la vida.

“Cada etapa trae nuevas formas de sonreír, crear y soñar”, afirma. Su experiencia se ha convertido en inspiración para muchas mujeres que aún enfrentan prejuicios sociales sobre la maternidad y el paso del tiempo.

La historia de Lidiane es un recordatorio de que ser madre, mujer o persona no depende de la edad, sino de la valentía de vivir en coherencia con la propia verdad.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Inició despliegue operacional de 15 mil efectivos en frontera de Táchira y Zulia

El refuerzo de los efectivos de seguridad estará destinado para combatir las mafias del narcotráfico
Al Dia

Águilas del Zulia inicia transformación bajo el liderazgo de César Suárez

El asesor y CEO deportivo lidera un plan que busca fortalecer al conjunto rapaz
Al Dia

G-SHOCK: relojes fiables para tareas especiales

Nacieron en los años 80 bajo la premisa de aguantar caídas, golpes y las exigencias de los que llevan un ritmo de vida más extremo.
Al Dia

UNT Zulia afianza su estructura y perfila nuevos proyectos en beneficio del país

La Dirección Ejecutiva Regional de Un Nuevo Tiempo (UNT) Zulia sostuvo este lunes una reunión de trabajo encabezada por la…

