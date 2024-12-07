Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Medallas de oro, plata y bronce aportó la paranatación en el cierre de la competencia de los Paranacionales

Medallas de oro, plata y bronce aportó la paranatación en el cierre de la competencia de los Paranacionales. Foto: Prensa IRDEZ

Por Christian Coronel

Medallas de oro, plata y bronce aportó la paranatación en el cierre de la competencia de los Paranacionales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Andrés Finol "La Máquina" conquistó la presea de oro de la clase S14 en los 200 metros combinados en el último día de competencia de la paranatación de la cita oriental.

Foto: Prensa IRDEZ

Con un registro de 2.30,39 segundos, el zuliano dominó la prueba y sumó su cuarto metal en la competencia que se desarrolló en el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Maturín, despidiéndose de la contienda con oro, una plata y dos bronces.

Foto: Prensa IRDEZ

Damián Villa de la clase S5 se colgó dos medallas, una de plata y otra de bronce, el segundo lugar lo obtuvo en el 50 mariposa con registro de 1:43,35, y ocupó el tercer lugar en los 50 metros libre con un registro de 1:28, 42 segundos.

Foto: Prensa IRDEZ

Villa cerró su participación con tres preseas plateadas y un bronce. De esta manera la paranatación culmina su participación en los Paranacionales con cosecha de una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Felicidades a nuestros paratletas y sus entrenadores Amancio Gutiérrez y Nolberto Finol.

Prensa IRDEZ

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

La historia conmovedora de Víctor Manuel y su hijo: Un juguete para trabajar

La historia conmovedora de Víctor Manuel y su hijo: Un juguete para trabajar

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Reportan siniestro en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía

Reportan siniestro en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía

Noticias Relacionadas

Al Dia

Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

La rehabilitación vial de la ciudad permite optimizar el desplazamiento de los vehículos y garantiza la seguridad de los conductores y usuarios, política social que impulsa el alcalde Di Martino
Zulia

Realizan conversatorio para potenciar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio con la participación de diferentes organizaciones públicas y privadas, para impulsar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad. La actividad tuvo lugar en la sede de Turiszulia, situada en la Calle Carabobo.

Canonización

Sor Magdalena Hernández: ejemplo de fe y servicio como su hermano el Dr. José Gregorio Hernández

En 1914, José Gregorio Hernández, conocido como el “Médico de los Pobres”, visitó el convento donde residía su hermana, Sor…
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo propone crear red comunitaria de protección para niños, niñas y adolescentes

Cada uno de los representantes de algunos organismos expuso sus experiencias, puntos de vista y propuestas en lo relacionado a los derechos de identidad y escolaridad de NNA; consagrados en la ley

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025