Medallas de oro, plata y bronce aportó la paranatación en el cierre de la competencia de los Paranacionales

Andrés Finol "La Máquina" conquistó la presea de oro de la clase S14 en los 200 metros combinados en el último día de competencia de la paranatación de la cita oriental.

Foto: Prensa IRDEZ

Con un registro de 2.30,39 segundos, el zuliano dominó la prueba y sumó su cuarto metal en la competencia que se desarrolló en el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Maturín, despidiéndose de la contienda con oro, una plata y dos bronces.

Foto: Prensa IRDEZ

Damián Villa de la clase S5 se colgó dos medallas, una de plata y otra de bronce, el segundo lugar lo obtuvo en el 50 mariposa con registro de 1:43,35, y ocupó el tercer lugar en los 50 metros libre con un registro de 1:28, 42 segundos.

Foto: Prensa IRDEZ

Villa cerró su participación con tres preseas plateadas y un bronce. De esta manera la paranatación culmina su participación en los Paranacionales con cosecha de una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Felicidades a nuestros paratletas y sus entrenadores Amancio Gutiérrez y Nolberto Finol.

Prensa IRDEZ