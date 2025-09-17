Miércoles 17 de septiembre de 2025
Medellín conmocionado por el atroz asesinato de un niño venezolano

El Alcalde de esa jurisdicción lamentó lo sucedido

Por Greily Nuñez

Medellín conmocionado por el atroz asesinato de un niño venezolano
Un niño venezolano, de tan solo 4 años, murió producto de una terrible golpiza que le propinó su padrastro.

Este crimen ocurrió la mañana del sábado 13 de septiembre, en el barrio Castilla, cuando el señalado, llegó amanecido y le ordenó al pequeño que durmiera, sin embargo, el niño se quedó jugando.

El asesino, identificado como, Cristian Alexis González, alias Lámpara, lo golpeó con un machete y también agredió a la madre del niño, quien intentó intervenir. El niño fue trasladado a un centro asistencial donde estuvo en UCI por tres días.

Los exámenes del menor revelaron lesiones en tórax, cabeza, espalda y pecho. El menor murió por la gravedad de sus heridas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de X que Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín, falleció.

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia", dijo el mandatario local, señalando que el niño "luchó durante 3 días para mantenerse con vida".

"No pudo más (…) Fue asesinado", escribió el alcalde de la capital antioqueña este 16 de septiembre.

Criminal capturado

Según la Alcaldía de Medellín, el padrastro pertenecía a la estructura criminal ‘los mondongueros’. Ya fue capturado y será acusado por el asesinato del menor.

Noticia al Día / El Tiempo

