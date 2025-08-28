Médico y ambientalista Elio Ríos ofrece recomendaciones ante el intenso calor en la ciudad

El Dr. Elio Ríos, médico y presidente del grupo ambientalista Amigos del Bosque, visitó a Noticia al Día para abordar el fenómeno de las altas temperaturas que afectan a la región zuliana y ofrecer consejos prácticos para sobrellevar el "calorón".

Según explicó el Dr. Ríos, el aumento de la temperatura se debe a que la ciudad está en la época de mayor incidencia del Sol, con sus rayos cayendo de forma perpendicular. Esto no solo alarga los días, sino que incrementa la humedad y el calor, generando una sensación térmica aún mayor.

Para afrontar esta ola de calor, el especialista compartió las siguientes recomendaciones:

Truco para refrescarse: Si sientes un calor intenso, un método sencillo para reducir la temperatura corporal es mojar las extremidades superiores, como los antebrazos y las manos.

Hidratación y alimentación: Beber al menos ocho vasos de agua al día y consumir alimentos con alto contenido de líquido, como frutas (melón, patilla) y otras opciones como la popular "pumarrosa".

Vestimenta: Usar ropa de colores claros, preferiblemente blanca, ya que estos tonos reflejan la luz solar y ayudan a mantener el cuerpo fresco.

Evitar la exposición directa: Es aconsejable no salir a la calle entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m. Si es indispensable hacerlo, se recomienda caminar por la sombra, ya sea bajo los árboles o por zonas con techos que ofrezcan protección.

Noticia al Día/ Jesús Fernández/ Pasantes Fotografías y Videos: Xiomara Solano