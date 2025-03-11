Médicos confirman "ligera mejoría" del papa Francisco: Permanece estable

El papa Francisco continúa su convalecencia en el hospital Gemelli de Roma, donde también este martes, 11 de marzo los médicos confirmaron una "ligera mejoría" de su estado de salud, dentro de "la complejidad" de su cuadro clínico, informó la sala de prensa vaticana.

"La situación permanece estable", mientras se confirman "ligeras mejorías, en un marco que para los médicos sigue siendo complejo", explicó la Santa Sede, en ausencia hoy del parte médico, que se difundirá mañana miércoles, en días alternos, dada la estabilidad clínica del pontífice.

El pontífice, de 88 años, continuó con su terapia farmacológica y recibió altos flujos de oxígeno con cánulas nasales en una jornada dedicada a la oración, en la que recibió la Eucaristía y en la que ha vuelto a seguir en vídeo los ejercicios espirituales de la Curia Romana por la Cuaresma.

Continúa con terapias

Sobre su permanencia en el hospital, después de que este lunes los médicos señalaron la necesidad de continuar recibiendo la terapia en "ambiente hospitalario", el Vaticano explicó que "no hay una indicación exacta de cuándo debería salir" y consideró "prematuro hacer una evaluación de lo que podría necesitar cuando salga del hospital".

Por la mañana, las fuentes ya adelantaron que este martes no habría parte médico, después de que en el último se comunicase una nueva mejora de sus condiciones clínicas y que se había levantado el pronóstico reservado.

También explicaron que el estado de ánimo de Francisco es bueno, ya que al encontrarse mejor puede conversar con las personas que le rodean en el hospital Gemelli de Roma, desde donde siguió este martes en vídeo los ejercicios espirituales celebrados en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Tras pasar una noche tranquila, el pontífice se despertó en torno a las 08.00 hora local (07.00 GMT) y continuó con la fisioterapia motora y respiratoria.

Desmienten

Además, desmintieron que en la residencia de Francisco en el Vaticano, la Casa Santa Marta, se hayan comenzado obras para hacer una habitación medicalizada, como habían publicado algunos medios.

"Las condiciones clínicas del Santo Padre siguen siendo estables. Las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado más, como confirman los exámenes de la sangre y la buena respuesta a la terapia farmacológica", se lee en el último parte médico del lunes por la tarde.

Por eso los médicos decidieron levantar el pronóstico reservado, lo que quiere decir, según fuentes vaticanas, que el pontífice argentino "no está en inminente peligro por la infección" respiratoria y la neumonía bilateral por la que fue ingresado el 14 de febrero.

No obstante, apuntan, su situación "sigue siendo compleja" y su equipo médico se mantiene cauto.

Noticia al Día/Con información de EFE