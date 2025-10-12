Mega incendio en Perú: cuatro heridos y más de 300 damnificados

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado en Lima, Perú, arrasando más de un centenar de viviendas en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La emergencia, que se prolongó durante varias horas, dejó al menos cuatro personas heridas y más de 310 damnificados.

Según reportes de medios locales, el fuego comenzó alrededor de las 3:00 p.m. en la avenida El Centenario y se propagó rápidamente debido a que las casas afectadas estaban construidas con materiales altamente inflamables.

La situación se complicó aún más cuando las llamas alcanzaron un taller de pirotecnia informal.

Para controlar el siniestro, se movilizaron aproximadamente 30 unidades de bomberos, junto con la ayuda de decenas de vecinos que se unieron con baldes para intentar apagar el fuego, que abarcó una extensión de unos 3.000 metros cuadrados.

El nuevo presidente peruano, José Jerí, llegó al lugar y expresó que “el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está aquí para tomar acciones a seguir. Para mí es importante el ejemplo y por eso estamos aquí presentes liderando. Esta es una nueva forma de hacer las cosas, estamos construyendo un nuevo Estado”.

#AlMomento🚨🇵🇪I ¡Emergencia en Lima, #Perú! Incendio arrasa en San Juan de Miraflores.



⚠️En Pamplona Alta, sector Virgen del Buen Pastor, un voraz fuego ha consumido más de 50 viviendas y un taller de pirotécnicos. Movilizando a varias unidades que enfrentan dificultades por la… pic.twitter.com/i0T58AHHZa — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 12, 2025

