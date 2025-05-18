Mega jornada de Clínica La Milagrosa atiende a la población de La Rotaria en Maracaibo

Este sábado 17 de mayo la Clínica La Milagrosa "Dr. Carlos Alaimo", atendió a más de trescientas personas del sector La Rotaria y zonas vecinas, en una megajornada médico-asistencial realizada en la Iglesia San Pablo Apóstol de la ciudad de Maracaibo.

Esta jornada forma parte del plan de aporte social que realiza la Clínica La Milagrosa “Dr. Carlos Alaimo” en diversas comunidades de la región, donde se ofrecen servicios médicos en varias especialidades, obsequio de medicinas y corte de cabellos con la colaboración de “Salvador”.

Atendieron niños, jóvenes y adultos mayores. Foto: Xiomara Solano

La jornada de La Rotaria contó con atención en las áreas de medicina interna, pediatría, ginecología, traumatología, cardiología, oftalmología, vacunación y entrega de medicamentos cortesía de Laboratorios Oftalmi.

Corte de cabellos cortesía de "Salvador". Foto: Xiomara Solano

La Dra. Ingrid Díaz, médico pediatra de la Clínica La Milagrosa, resaltó que estas actividades la hacen “Con bastante cariño para llevar a aquellas personas de pocos recursos, medicinas y consultas médicas que sean de calidad”.

Vacunación contra varias enfermedades. Foto: Xiomara Solano

Por su parte, Juan Hernández, representante de la parroquia San Pablo e integrante Cáritas San Pablo, destacó que se atendieron a los vecinos de La Rotaria, La Floresta, La Florida, Raúl Leoni, El Pedregal y zonas aledañas, que incluyeron niños, jóvenes y adultos mayores.

Invitan a nueva jornada en la sede de La Limpia

La doctora Díaz también invitó a la población marabina a participar el próximo sábado 31 de mayo en otra jornada que se realizará en la sede principal de la Clínica La Milagrosa "Dr. Carlos Alaimo", diagonal a Maraplus, en la avenida La Limpia.

Dra. Ingrid Díaz, de La Clínica La Milagrosa. Foto: Xiomara Solano

