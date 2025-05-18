Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Mega jornada de Clínica La Milagrosa atiende a la población de La Rotaria en Maracaibo

La próxima será el 31 de mayo en la sede de la Limpia,

Por Isidro Lopez

Mega jornada de Clínica La Milagrosa atiende a la población de La Rotaria en Maracaibo
Mega jornada de Clínica La Milagrosa atiende a la población de La Rotaria en Maracaibo. Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 17 de mayo la Clínica La Milagrosa "Dr. Carlos Alaimo", atendió a más de trescientas personas del sector La Rotaria y zonas vecinas, en una megajornada médico-asistencial realizada en la Iglesia San Pablo Apóstol de la ciudad de Maracaibo.

Esta jornada forma parte del plan de aporte social que realiza la Clínica La Milagrosa “Dr. Carlos Alaimo” en diversas comunidades de la región, donde se ofrecen servicios médicos en varias especialidades, obsequio de medicinas y corte de cabellos con la colaboración de “Salvador”.

Atendieron niños, jóvenes y adultos mayores. Foto: Xiomara Solano

La jornada de La Rotaria contó con atención en las áreas de medicina interna, pediatría, ginecología, traumatología, cardiología, oftalmología, vacunación y entrega de medicamentos cortesía de Laboratorios Oftalmi.

Corte de cabellos cortesía de "Salvador". Foto: Xiomara Solano

La Dra. Ingrid Díaz, médico pediatra de la Clínica La Milagrosa, resaltó que estas actividades la hacen “Con bastante cariño para llevar a aquellas personas de pocos recursos, medicinas y consultas médicas que sean de calidad”.

Vacunación contra varias enfermedades. Foto: Xiomara Solano

Por su parte, Juan Hernández, representante de la parroquia San Pablo e integrante Cáritas San Pablo, destacó que se atendieron a los vecinos de La Rotaria, La Floresta, La Florida, Raúl Leoni, El Pedregal y zonas aledañas, que incluyeron niños, jóvenes y adultos mayores.

Invitan a nueva jornada en la sede de La Limpia

La doctora Díaz también invitó a la población marabina a participar el próximo sábado 31 de mayo en otra jornada que se realizará en la sede principal de la Clínica La Milagrosa "Dr. Carlos Alaimo", diagonal a Maraplus, en la avenida La Limpia.

Dra. Ingrid Díaz, de La Clínica La Milagrosa. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Ferremeca llega para trasformar el concepto de la ferretería

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Noticias Relacionadas

Cultura

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.
Al Dia

Oki Doki se posiciona como el sitio ideal para celebrar cumpleaños en San Francisco

Está ubicado en la Calle 18 con Av. 11 del sector Sierra Maestra.
Curiosidades

Tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos sorprende en Costa Rica y despierta interés científico

El ejemplar fue encontrado cerca del Parque Nacional Tortuguero, una zona reconocida por su biodiversidad marina
Nacionales

FANB mantiene 164 despliegues activos para proteger la soberanía nacional

Padrino López, quien también ejerce como ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que la FANB tiene presencia constante en áreas estratégicas como la industria petrolera y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025