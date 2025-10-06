Mega Party enciende la fiesta en Maracaibo con apertura de su segunda sede en el C.C. Las Delicias

La capital zuliana ya tiene un nuevo destino para planificar celebraciones inolvidables. Este sábado 4 de octubre, Mega Party celebró con entusiasmo la inauguración de su segunda y flamante sede, estratégicamente ubicada en el Centro Comercial Las Delicias.

Nueva sede Mega Party. Foto: Xiomara Solano

La nueva tienda llega para consolidar la presencia de la marca en la ciudad, ofreciendo a los marabinos un espacio más amplio y accesible para encontrar absolutamente todo lo necesario para cualquier tipo de fiesta o evento.

Un gran equipo en Mega Party. Foto: Xiomara Solano

La inauguración se llevó a cabo en un ambiente festivo y colorido, con la presencia de directivos, invitados especiales y clientes, quienes pudieron recorrer y disfrutar del inmenso surtido de la tienda.

También disfrutaron de regalos, música, los personajes de Pequis, parrilla, juegos, inflables y muchas sorpresas para grandes y chicos.

Los personajes de Los Pequis deleitaron a los niños. Foto: Xiomara Solano

El paraíso de las celebraciones en un solo lugar

Mega Party se ha convertido en sinónimo de variedad y calidad en el ámbito de las celebraciones. Su nueva sede en el C.C. Las Delicias alberga un inventario impresionante que cubre todas las categorías de la fiesta:

Piñatería: Una amplia gama de diseños y personajes para todas las edades.

Confitería: Dulces, golosinas y chucherías nacionales e importadas.

Juguetería: Artículos y regalos perfectos para cumpleaños y eventos especiales.

Cotillón y Decoración: Desde globos y serpentinas hasta manteles y artículos temáticos.

Gran variedad de productos en Mega Party. Foto: Xiomara Solano

Wilfredo Finol, gerente de la tienda, informó “Encontrará variedades para sus fiestas, sus celebraciones, contamos con muchas áreas como Halloween, contamos con motivos de cumpleaños para niños, niñas, un área exclusiva para confitería, desechables”.

Igualmente, destacó que el segundo piso de Mega Party está totalmente surtido con productos para el cotillón de todo tipo de celebraciones.

Productos para todo tipo de celebración. Foto: Xiomara Solano

La nueva sede de Mega Party en el Centro Comercial Las Delicias los espera para que descubran cómo hacer de su próximo evento una celebración épica. Su cuenta de Instagram es @megapartyve. Calle 15, C.C. Las Delicias, PB.

Un día de alegría para todos. Foto: Xiomara Solano

