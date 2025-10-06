Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Mega Party enciende la fiesta en Maracaibo con apertura de su segunda sede en el C.C. Las Delicias

Un espacio más amplio y accesible para encontrar absolutamente todo lo necesario para cualquier tipo de fiesta o evento

Por Isidro Lopez

Mega Party enciende la fiesta en Maracaibo con apertura de su segunda sede en el C.C. Las Delicias
Mega Party enciende la fiesta en Maracaibo con apertura de su segunda sede en el Centro Comercial Las Delicias. Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La capital zuliana ya tiene un nuevo destino para planificar celebraciones inolvidables. Este sábado 4 de octubre, Mega Party celebró con entusiasmo la inauguración de su segunda y flamante sede, estratégicamente ubicada en el Centro Comercial Las Delicias.

Nueva sede Mega Party. Foto: Xiomara Solano

La nueva tienda llega para consolidar la presencia de la marca en la ciudad, ofreciendo a los marabinos un espacio más amplio y accesible para encontrar absolutamente todo lo necesario para cualquier tipo de fiesta o evento.

Un gran equipo en Mega Party. Foto: Xiomara Solano

La inauguración se llevó a cabo en un ambiente festivo y colorido, con la presencia de directivos, invitados especiales y clientes, quienes pudieron recorrer y disfrutar del inmenso surtido de la tienda.

También disfrutaron de regalos, música, los personajes de Pequis, parrilla, juegos, inflables y muchas sorpresas para grandes y chicos.

Los personajes de Los Pequis deleitaron a los niños. Foto: Xiomara Solano

El paraíso de las celebraciones en un solo lugar

Mega Party se ha convertido en sinónimo de variedad y calidad en el ámbito de las celebraciones. Su nueva sede en el C.C. Las Delicias alberga un inventario impresionante que cubre todas las categorías de la fiesta:

Piñatería: Una amplia gama de diseños y personajes para todas las edades.

Confitería: Dulces, golosinas y chucherías nacionales e importadas.

Juguetería: Artículos y regalos perfectos para cumpleaños y eventos especiales.

Cotillón y Decoración: Desde globos y serpentinas hasta manteles y artículos temáticos.

Gran variedad de productos en Mega Party. Foto: Xiomara Solano

Wilfredo Finol, gerente de la tienda, informó “Encontrará variedades para sus fiestas, sus celebraciones, contamos con muchas áreas como Halloween, contamos con motivos de cumpleaños para niños, niñas, un área exclusiva para confitería, desechables”.

Igualmente, destacó que el segundo piso de Mega Party está totalmente surtido con productos para el cotillón de todo tipo de celebraciones.

Productos para todo tipo de celebración. Foto: Xiomara Solano

La nueva sede de Mega Party en el Centro Comercial Las Delicias los espera para que descubran cómo hacer de su próximo evento una celebración épica. Su cuenta de Instagram es @megapartyve. Calle 15, C.C. Las Delicias, PB.

Un día de alegría para todos. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Avanza en un 78 % el remplazo de guayas en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Avanza en un 78 % el remplazo de guayas en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La

La "Regla Eastwood": El conflicto que transformó Hollywood

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

Noticias Relacionadas

Nacionales

Estos son los requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas
Sucesos

¿Quién ordenó el asesinato de la inspectora Yessica Echeto?

Autoridades intensifican despliegues en el municipio losadeño
Canonización

El primer accidente vial que conmocionó al país fue el de José Gregorio Hernández

El suceso que enlutó a Venezuela, se convirtió en el punto de partida para el debate sobre la seguridad vial en el país.
Zulia

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Como ejemplo de su excelencia, Hernández logró un hito significativo al conseguir la Copa Mundial de micropigmentación en Holanda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025