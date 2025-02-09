Mejora el clima en Maracaibo: Inameh anuncia temperaturas máximas de 34 °C para este domingo 9-Feb

La mañana de ese domingo, 9 de febrero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que en la región zuliana se visualizará nubosidad con temperaturas máximas de 34 grados centígrados (°C) y mínimas de 25 °C en la capital zuliana, por lo que se estima que mejore el clima.

Desde inicios del año 2025, se ha evidenciado un clima favorable en Maracaibo y gran parte del Zulia, y según el organismo, que a diario actualiza las temperaturas, no han superado los 37 °C, y como se sabe la entidad maneja olas de calor que abarcan hasta más de 45 °C.

De igual modo el Inameh detalla que: Prevalece la nubosidad fragmentada y algunas áreas poco nublada en gran parte del país, exceptuando, en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Piedemonte Llanero, Andes y Zulia, donde mantos nubosos generan lluvias y lloviznas dispersas.

Foto: Inameh

