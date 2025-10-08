Mejoran servicio eléctrico para más de 95 mil zulianos tras labores en subestación La Villa

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) culminó maniobras de mantenimiento preventivo y correctivo en la subestación eléctrica La Villa, ubicada en el municipio Rosario de Perijá del estado Zulia.

Esta intervención permitió optimizar la distribución eléctrica, impactando directamente en la calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas de 95.523 habitantes.

El abordaje técnico incluyó el mantenimiento de puntos calientes, el ajuste de protecciones y el control de vegetación, con el objetivo de fortalecer el sistema de transmisión y distribución.

Estas adecuaciones forman parte del Plan de Mantenimiento Integral que se ejecuta en la infraestructura eléctrica, contribuyendo a la mejora continua del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a la confiabilidad del servicio.

Prensa MPPEE – CORPOELEC