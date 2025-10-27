Melissa se convierte en un ‘raro’ huracán de categoría 5

Melissa se intensificó rápidamente durante el fin de semana y ahora es un ‘raro’ huracán de categoría 5 con vientos de 257 km/h. El Centro Nacional de Huracanes espera que toque tierra en Jamaica el martes, 28 de octubre por la mañana como el huracán más fuerte registrado en impactar la isla.

El centro del huracán se encuentra a unos 205 km al sur de Kingston, Jamaica, y la tormenta avanza hacia el oeste a solo 4,8 km/h.

Quienes se encuentren en Jamaica deben “buscar refugio ahora﻿”, dijo el NHC la mañana del domingo. “Los vientos destructivos y las fuertes lluvias de hoy (domingo) y este lunes causarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra, antes de que lleguen vientos potencialmente devastadores la noche del lunes y la mañana del martes”.

Lluvias torrenciales afectan partes de Haití y es probable que se estén produciendo condiciones de tormenta tropical en Jamaica. Las fuertes lluvias durarán varios días, con impactos potencialmente catastróficos y mortales.

Órdenes de evacuación en Jamaica

El Gobierno de Jamaica emitió órdenes de evacuación obligatoria la tarde del domingo para varias comunidades costeras vulnerables, incluidas partes de Kingston, mientras Melissa se intensifica en su acercamiento a la nación caribeña.

“Hago un llamado a los jamaicanos para que tomen en serio esta amenaza climática”, dijo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “Tomen todas las medidas para protegerse”.

Jamaica parece ser el epicentro de la triple amenaza de Melissa: Inundaciones extremas por lluvias, daños por viento y marejada ciclónica. Se pronostica que Melissa tocará tierra en Jamaica temprano el martes, pero las fuertes lluvias ya se extienden sobre la isla el domingo. Haití también sigue en medio de las amenazas destructivas de inundaciones y deslizamientos de tierra de Melissa.

“Se espera una marejada ciclónica principalmente en el lado sur de la isla, y esto sería al este del centro a medida que se acerque a la costa sur y comience a impactar”, dijo el domingo Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica.

Avertencia

Hay una advertencia de huracán vigente para Jamaica, donde se esperan condiciones de huracán para este lunes. Cuba también emitió una advertencia de huracán para las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se emitió una advertencia de tormenta tropical para gran parte de Haití, y el Gobierno de las Bahamas difundió una vigilancia de huracán para el centro y sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Melissa se ha estado moviendo a paso de tortuga durante días y no aumentará su velocidad pronto, debido a que seguirá avanzando generalmente hacia el oeste hasta la tarde de este lunes.

Noticia al Día/Con información de CNN