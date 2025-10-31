Melissa se debilita tras dejar un saldo de 50 muertos en el Caribe

El huracán Melissa se transformó en un ciclón postropical el 31 de octubre de 2025, tras causar más de 50 muertes en varios países del Caribe, incluyendo Jamaica y Haití, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Aunque el huracán se aleja de la costa, se advirtió que las marejadas generadas por Melissa seguirán afectando durante dos días a la costa noreste de Estados Unidos, así como a Canadá, las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.

Los modelos meteorológicos indican que Melissa se mantendrá como un ciclón extratropical grande y fuerte en los próximos días, con un debilitamiento gradual previsto para el fin de semana.

En Jamaica, la cifra de muertos ha alcanzado los 19, mientras que en Haití se reportan 31 fallecidos y 21 desaparecidos. Además, se han registrado cuatro muertes en Panamá y una en República Dominicana.

En Cuba, donde Melissa impactó como un huracán de categoría 3, aún no se ha proporcionado una evaluación preliminar de daños, aunque se estima que millones de personas han sido afectadas por cortes de energía, destrucción de viviendas e infraestructura, problemas en las comunicaciones y severas inundaciones.

