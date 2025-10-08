Miércoles 08 de octubre de 2025
Meses sin electricidad obligan a niños a estudiar fuera del aula en el barrio Mariano Parra León

En San Francisco, barrio Monseñor Mariano Parra León, dos transformadores eléctricos están fuera de servicio desde hace meses, afectando gravemente a la comunidad y, en especial, a los niños de la base de misiones Maribel Polanco. Uno de los transformadores, identificado como R30D11, lleva cinco meses quemado, mientras el otro, también etiquetado como R30D11, cumple tres meses sin funcionar.

Meses sin electricidad obligan a niños a estudiar fuera del aula en el barrio Mariano Parra León
En San Francisco, barrio Monseñor Mariano Parra León, dos transformadores eléctricos están fuera de servicio desde hace meses, afectando gravemente a la comunidad y, en especial, a los niños de la base de misiones Maribel Polanco. Uno de los transformadores, identificado como R30D11, lleva cinco meses quemado, mientras el otro, también etiquetado como R30D11, cumple tres meses sin funcionar. El transformador R30D12, que abastece la base de misiones donde funciona un Simoncito con matrícula de 30 niños, comedor social y asistencia médica, también presenta fallas.

Esta situación ha obligado a que los niños reciban clases al aire libre, sin luz eléctrica, limitando el horario pedagógico de 8 a 10 de la mañana, cuando normalmente las clases durarían hasta las 12 pm con energía eléctrica. Además, la comida del comedor social se deteriora por la falta de refrigeración, afectando a muchas familias de la localidad.

La comunidad ya ha hecho múltiples gestiones para solucionar el problema. Se presentó una solicitud a través del Venapp, se realizó una inspección que confirmó el estado quemado de los transformadores, y se entregaron cartas firmadas y selladas tanto por la comunidad como por el consejo comunal. Aunque Corpoelec reconoció la recepción de estos documentos, no ha dado respuesta concreta al caso.

Según vecinos y miembros del consejo comunal, las autoridades de Corpoelec en San Francisco, representadas por el señor José Marín, no han dado respuesta clara, alegando que la aprobación debe venir desde Caracas, donde aseguran que la solicitud no está siendo atendida. Por otra parte, en Maracaibo les informaron que el caso no figura en sus registros.

La falta de respuesta tiene en vilo a la comunidad, que ve cómo la educación y bienestar de sus niños continúan afectados por la falta de electricidad. Padres, maestros y vecinos exigen una pronta solución para garantizar condiciones dignas en el Simoncito y en la base de misiones que atiende a cientos de familias de la zona.

