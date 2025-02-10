Messi como invitado de lujo en el Super Bowl LIX

Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo en una de las Super Bowls más igualadas de los últimos años. Un encuentro que paraliza los Estados Unidos y que reúne a grandes estrellas del deporte y del entretenimiento.

Las celebridades han llegado al Superdome de New Orleans para no perderse detalle del duelo entre los Eagles y los Chiefs. Leo Messi, futbolista del Inter Miami, fue de los primeros en llegar al estadio para presenciar la gran final de la NFL.

Junto a Messi estuvieron sus compañeros de equipos y también estrellas del balompié internacional como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Messi jugó el sábado un amistoso ante el Olimpia de Honduras y lideró la goleada de su equipo abriendo la lata en el minuto 27. Fue sustituido ya en la segunda mitad y hoy, ya de regreso de Honduras, será uno más en la grada del Superdome.

