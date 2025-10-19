Messi firma hack trick para quedarse con la Bota de Oro en cierre de temporada regular de la MLS

El astro argentino, Lionel Messi, lideró este sábado la victoria del Inter Miami, que venció 5-2 sobre el Nashville SC, firmando un triplete y una asistencia en el último partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), disputado en el GEODIS Park.

Con esta actuación estelar, Messi cerró la campaña con 29 goles y 13 asistencias, adjudicándose el Botín de Oro como máximo goleador de la liga estadounidense. Su desempeño permitió al Inter Miami asegurar el tercer lugar en la Conferencia Este, posicionándose como uno de los favoritos para los playoffs.

El equipo dirigido por Javier Mascherano enfrentará nuevamente al Nashville, sexto clasificado, en la primera ronda de la postemporada, que se jugará al mejor de tres encuentros.

Messi no lideraba la tabla de goleadores de una liga desde la temporada 2020-2021, cuando fue ‘Pichichi’ con el FC Barcelona. Su regreso al trono goleador se da en un momento de forma excepcional, acumulando cinco goles en sus últimos dos partidos, incluyendo un doblete y una asistencia frente al Atlanta United.

Crónica del partido

El espectáculo comenzó al minuto 33, cuando Messi abrió el marcador con un potente zurdazo desde fuera del área, tras una brillante jugada individual iniciada en el mediocampo. Nashville reaccionó antes del descanso con goles de Sam Surridge y Jacob Shaffelburg, volteando momentáneamente el resultado.

En la segunda mitad, Messi igualó el marcador desde el punto penal al minuto 60. Poco después, Baltasar Rodríguez puso el 3-2 para Inter Miami. El argentino completó su ‘hat trick’ al minuto 80 con otro golazo de zurda, tras una pared con Ian Fray.

Ya en tiempo añadido, Messi asistió con clase al venezolano Telasco Segovia, quien selló el 5-2 definitivo. En esa jugada, Messi tuvo la opción de buscar el póquer, pero prefirió regalar el gol a su compañero, cerrando así una noche mágica.

