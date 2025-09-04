Messi llora previo a su último duelo de Eliminatorias como local

En una noche cargada de emoción en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi, capitán de la albiceleste, no pudo contener las lágrimas , mientras calentaba para lo que será su último partido oficial como local con Argentina.

La ovación del público, los cánticos, las pancartas y el homenaje audiovisual titulado “La noche del 10” marcaron un momento histórico que fue captado en la pantalla del Monumental de Buenos Aires, que esta noche celebra a su capitán con motivo a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas ante la Vinotinto.

La imagen del capitán se viralizó rápidamente en redes sociales, acompañada por mensajes de apoyo de fanáticos de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, ha marcado a toda una generación que tuvo el privilegio de disfrutar a uno de los más grandes exponentes del fútbol internacional.