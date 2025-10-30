Messi mantiene en suspenso su participación en el Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se refirió nuevamente a su posible presencia en la Copa Mundial de la Fifa 2026, dejando abierta la puerta a una eventual participación, aunque sin confirmar su asistencia.

“Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy”, expresó Messi en una entrevista con NBC News, en la que dejó claro que su decisión dependerá de cómo se sienta física y futbolísticamente en los próximos meses.

El atacante del Inter de Miami señaló que evaluará su estado día a día, especialmente durante la pretemporada con el club, y que solo tomará una decisión definitiva si considera que puede aportar verdaderamente al equipo nacional.

“Eso lo evaluaré cuando inicie la pretemporada con el Inter de Miami. Veré si realmente puedo estar al 100%, si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección, y ahí voy a tomar mi decisión”, agregó el vigente campeón del mundo.

“Obviamente, las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”, finalizó.

Messi, de 38 años, ha sido pieza clave en la historia reciente de la Albiceleste, liderando al equipo en la conquista dos copas América y un Mundial. Su posible participación en el torneo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, sería su sexta aparición mundialista.

