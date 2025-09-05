Messi: "No creo que juegue el otro Mundial"

Este jueves durante el homenaje recibido en el Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi, capitán de la de la albiceleste, dejó entrever que el Mundial de 2026 podría no formar parte de su camino. A sus 38 años, el astro argentino se mostró sincero y profundamente conmovido tras la victoria 3-0 sobre Venezuela, en lo que muchos consideran su última presentación oficial en suelo argentino.

“Voy día a día, partido tras partido… Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, prefiero no estar.”, expresó el rosarino al término del compromiso que marcó la jornada 17 de Eliminatorias Sudamericanas ante la Vinotinto.

La frase, pronunciada con serenidad y emoción, sonó como despedida. Aunque no confirmó su retiro definitivo, Messi reconoció “No creo que juegue el otro Mundial por edad, lo más lógico es que no llegue".

En la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela, Messi marcó dos goles y regaló a los miles de fanáticos una actuación que quedará grabada en la memoria colectiva. Más allá del resultado, fue una celebración de una carrera llena de éxitos, donde logro el bicampeonato de América y la Copa Mundial de 2022.

