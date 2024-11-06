Metió a su expareja en la maleta de un carro para secuestrarla en Miranda

Una comisión policial del CICPC logró aprehender a Bob Amaro Lancelot Oliver, de 54 años, tras frustrar el secuestro de su ex pareja sentimental.

El procedimiento se ejecutó en el sector Santa Paula, parroquia El Cafetal del municipio Baruta, en Miranda.

Los detectives indicaron que mientras realizaban labores de patrullaje en la zona, se percataron que Lancelot estaba metiendo a su expareja en la maleta de un carro para secuestrarla. La brutal arremetida activó a los funcionarios, quienes le ordenaron la voz de alto y lograron su detención.

Las autoridades determinaron que el quincuagenario intentó realizar este hecho delictivo, debido a que no aceptaba la ruptura de una relación sentimental de tres años.

Por este hecho, los pesquisas lograron colectar como evidencias tres mecates, una bolsa negra, dos segmentos de tela impregnados de presunto amoníaco, dos envases plásticos contenidos de presunto líquido incoloro, dos cuchillos y un Ford Fusión, placas NBB19N.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía Auxiliar 128° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Violencia Contra la Mujer.

