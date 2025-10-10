México avisa de la formación de la tormenta Raymond frente a costas del estado de Guerrero

La tormenta tropical Raymond, decimoséptimo ciclón de la temporada, se formó en las últimas horas frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En un comunicado, el SMN indicó que el sistema se formó a partir de la intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E y su circulación y desprendimientos nubosos generarán lluvias fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del oeste y sur del país.

Precisó que a las 12:00 horas (18:00 GMT) el centro del meteoro se localizó a 125 kilómetros (km) al sur-suroeste de Técpan de Galeana, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, ambos en Guerrero.

Registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

«La circulación de este sistema en combinación con otros sistemas meteorológicos en el Golfo de México, bajo vigilancia en las últimas horas, está generando un gran aporte de vapor de agua que está ingresando al país y está generando condiciones muy adversas de precipitaciones en diversas zonas», dijo en conferencia de prensa Fabián Vázquez Romagna, coordinador del SMN.

Agregó que el sistema «se va a mover rápidamente y el viernes, alrededor de las 06:00 horas (12:00 GMT), pasará por las costas de Colima y cerca de Jalisco».

Vázquez Romaña explicó que «durante el viernes y sábado se prevé que Raymond tenga un ligero debilitamiento justo antes de tocar tierra, y estamos proyectando que entrará en territorio el sábado en el transcurso de la tarde en el municipio de La Paz en Baja California Sur como una depresión tropical».

Dijo que una vez que el sistema se desplace por la península de Baja California, ingresará al Golfo de California «y podría generar unas condiciones durante el fin de semana en Sonora».

Sobre la tormenta tropical Priscilla, el SMN dijo que continúa su desplazamiento paralelo a la costa oeste de Baja California Sur y sus bandas nubosas mantendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur.

Hasta ahora se habían formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado de 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

Noticia al Día / EFE