México reportó 222 detenidos a una semana del operativo Frontera Norte pactado con Trump

El Gobierno mexicano reportó este martes, 11 de febrero la detención de 222 personas y la confiscación de 242 kilogramos de droga, incluyendo 8,6 kilogramos de fentanilo, en la primera semana del operativo Frontera Norte que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pausar los aranceles del 25 %.

Claudia Sheinbaum, y Omar García Harfuch en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel



“El 5 de febrero se realizó la operación Frontera Norte con el despliegue de 10 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en la zona fronteriza y evitar el tráfico de drogas, personas y armas de fuego", declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario se refirió en la conferencia diaria del Gobierno a la dispersión de 10.000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en los estados fronterizos de México tras el acuerdo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en una llamada el 3 de febrero con Trump para que él pausara por un mes la imposición de aranceles del 25 %.

Metanfetaminas

Como resultados destacados, el secretario enunció la incautación de 537 kilogramos de metanfetaminas y 60 kilogramos de cocaína en un vehículo en Tijuana, Baja California, el 8 de febrero, y el desmantelamiento de un laboratorio el 10 de febrero con 190 costales con precursores químicos de drogas sintéticas en García, Nuevo León.

En total, desde el comienzo del Gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre, las autoridades mexicanas han desarticulado 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, ha confiscado 329 mil 431 litros y 109 mil 070 kilos de sustancias químicas.

Asimismo, notificó un total de mi 600 detenidos por delitos de alto impacto en estos cuatro meses, la confiscación de 102 toneladas de droga, incluyendo mil 210 kilogramos de fentanilo y 1,2 millones de pastillas de fentanilo, así como 5 mil 692 armas de fuego.

"La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 63 mil 249 millones de pesos (3 mil 070 millones de dólares)", reportó García Harfuch.

Defienden los resultados de Sheinbaum

Trump ha ligado los aranceles generales del 25 % a México al tráfico de migrantes y drogas, al declarar terroristas a los carteles del narcotráfico, a los que acusa de matar entre 250 mil y 300 mil estadounidenses al año.

Pero los asesinatos han caído un 12 % en el primer cuatrimestre de Sheinbaum, afirmó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

“Desde el inicio de la actual Administración, encabezada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de septiembre de 2024 a enero de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos ha tenido una reducción del 12 % al pasar de 86,9 víctimas a 76,5″, sostuvo Figueroa.

Y destacó que, sobre los homicidios, "este enero de 2025 registró el promedio más bajo en los últimos años, en comparación con enero de 2019, la reducción es de 17,4 %”.

El informe de seguridad se presenta después de que Trump dijo a Fox News este domingo que "no es lo suficientemente bueno" lo que han hecho México y Canadá para evitar los aranceles generalizados del 25 %.

Sheinbaum asumió la presidencia después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1,2 % anual en 2024 hasta los 30 mil 057, según datos del Sesnsp.

"Trabajamos todos los días, ahora hay mucha coordinación entre la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, los gobiernos de los estados", aseguró Sheinbaum.

Noticia al Día/Con información de EFE