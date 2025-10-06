"Mi hijo no aparece y yo necesito respuesta porque me estoy muriendo en vida": Madre de Yoelvis Villalobos

María Huerta se encuentra desesperada por la desaparición de su hijo, Yoelvis Villalobos.

Villalobos desapareció hace 23 días, cuando salió de su casa, en Ma Vieja del municipio San Francisco. Se dirigía hacia su trabajo, pero no llegó y tampoco regresó.

"Él vive con su amigo, Neuro, en Ma’ Vieja y esa mañana salió a trabajar, pero no regresó. Al conocer de su desaparición comenzamos a buscarlo en hospitales, morgue, comandos policiales y nada. Pusimos la denuncia en CICPC y me dijeron que regresara el próximo 7 de octubre, pero yo estoy agobiada", contó Huerta para Noticia al Día.

El hombre, de 40 años de edad, tiene dos hijos y es el tercero de cuatro hermanos. "Yo me estoy muriendo en vida, no sé qué hacer y necesito respuesta, necesito saber dónde está", dijo llorando la señora Huerta.

Agregó, que el número 0414.627.05.09 está disponible para cualquier información que puedan hacerle llegar.

Noticia al Día