"Mi mujer era la persona más difamada del mundo": El príncipe Harry reabre la herida

Lo que empezó siendo un cuento de hadas se transformó en una pesadilla para los duques de Sussex. Su historia de amor entusiasmó a todo el Reino Unido, que vivió con fervor su compromiso y la posterior boda real, pero el paso del tiempo lo cambió todo.

El punto de inflexión fue un viaje que hicieron a Sudáfrica con el pequeño Archie Harrison, que entones tenía cinco meses. Fue allí donde confesaron sentirse desbordados con la presión mediática, y al regresar empezó a gestarse el gran tsunami: su salida de la Familia Real.

Ese paso atrás fue el primer punto de fricción con los Windsor y la brecha no ha dejado de agrandarse desde entonces. Cinco años y medio después, el príncipe Harry ha vuelto a hablar de esa etapa durante una visita sorpresa que ha hecho en solitario a Nueva York.

El hijo menor de Carlos III ha participado en el Nexus Global Summit, una cumbre mundial que acoge la ciudad de los rascacielos entre el 26 y el 28 de junio. Esta cita reúne a más de 350 filántropos, inversionistas de impacto y emprendedores influyentes para abordar los desafíos globales y dar forma a un futuro mejor.

En estas sesiones se han abordado temas como inteligencia artificial, cambio climático, moda ética, justicia, salud mental… El viernes sorprendió a todos los asistentes el nombre del conferenciante sorpresa: el príncipe Harry. Durante su intervención, habló del impacto del voluntariado y expuso la necesidad de establecer comunidades más sólidas para afrontar problemas como la desconexión y el aislamiento social. Pero lo más llamativo fueron sus palabras sobre Meghan Markle.

En una charla pública con Rachel Gerrol, cofundadora y Directora General de NEXUS Global, el príncipe Harry habló de las ideas que impulsaron la creación de la fundación Archewell, organismo que fomenta la comunidad y permite combatir el aislamiento social, online y offline. Comentó que su idea era atajar el problema desde la raíz cuando se encontraron la realidad del mundo digital:

"Empezamos a conocer a muchos padres que habían perdido a sus hijos a causa de las redes sociales (la mayoría por suicidio) y fue entonces cuando realmente empezó a tener sentido para nosotros". Además, remarcó que la esfera digital era un tema que les preocupaba especialmente por la traumática experiencia de su esposa.

"Una de las razones por las que el mundo digital era tan importante para nosotros es porque mi esposa, en 2018, era la persona más difamada del mundo", manifestó. En un pódcast en el que participaron los Duques en 2020 ya hablaron de esta situación. "Durante ocho meses, ni siquiera estuve visible, estaba de baja por maternidad con el bebé, pero lo que se publicó es casi insuperable, es tan grande que ni siquiera puedes pensar lo que se siente", explicó Meghan Markle.

El empresario Christopher Bouzy comentó en el programa de Netflix de los Sussex que muchas personas han convertido el objetivo de destruir a Meghan en un trabajo a tiempo completo y defiende que su único delito ha sido enamorarse de un príncipe.

La aparición de Harry de Inglaterra se ha producido tras una serie de movimientos en su equipo. Los duques de Susex han dejado de contar con cuatro personas, mientras que han incorporado a nuevos asesores que se suman al nombramiento a comienzos de año de Meredith Kendall Maines como nueva directora de comunicaciones de la pareja a principios de este año.

En la última etapa, la presencia pública del matrimonio se ha intensificado. Por un lado, Meghan está cada vez más activa en redes sociales, donde comparte momentos privados e imágenes de sus hijos, quienes hasta ahora eran unos absolutos desconocidos. Por su parte, el Príncipe ha vuelto a poner el foco en las tensiones con la Corona al hablar en la BBC de su derrota en la Corte suprema a cuenta de la seguridad privada que reclama para sus escasas visitas a Reino Unido : "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre, no me hablará debido a este asunto de seguridad".

