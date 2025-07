Michael Douglas decidió poner una pausa a su carrera como actor, una elección consciente motivada por el deseo de preservar su bienestar.

“No he trabajado desde 2022, a propósito, porque me di cuenta de que tenía que parar”, explicó el actor durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

Con más de medio siglo de trayectoria en cine y televisión, Douglas ha optado por alejarse de los sets de rodaje antes de verse forzado a hacerlo por motivos de salud. “He trabajado intensamente durante casi 60 años y no quería ser uno de esos que mueren en pleno rodaje”, afirmó.

Aunque aclara que no se considera retirado formalmente, también admite que no tiene planes concretos de volver. “Si surgiera algo especial, volvería. Pero mientras tanto, estoy contento. Me gusta ver trabajar a mi esposa”, dijo el actor sobre Catherine Zeta-Jones.

Su último trabajo fue en la serie Franklin, grabada en 2022. Desde entonces, el actor ha preferido enfocarse en su vida personal y mantenerse alejado de la industria. Su decisión también está marcada por su diagnóstico de cáncer de garganta en etapa cuatro en 2010. Aunque logró superar la enfermedad tres años más tarde, nunca olvidó lo que implicaba la cirugía que evitó en aquél entonces, en la que podría perder parcialmente su mandíbula y la capacidad de hablar. “Eso habría sido una limitación seria como actor”, confesó.

Durante el festival, Douglas también compartió que no ha perdido del todo el interés por la actuación. Aunque su carrera está en pausa, confesó que tiene en mente un proyecto en mente, relacionado a una película independiente en la que estaría dispuesto a participar si logra concretarse con un guión sólido. Por ahora, no ha revelado más detalles sobre el argumento o el equipo detrás de esa posible producción, lo que sugiere que se trata de una idea aún en desarrollo.

Esta nueva etapa, según explicó, le ha permitido priorizar aspectos personales que durante años quedaron en segundo plano debido al ritmo exigente de su carrera. Uno de esos aspectos es su relación con Zeta-Jones, con quien está casado desde hace más de dos décadas.

En lugar de ser el protagonista, Douglas ahora se siente cómodo en un rol más doméstico, menos visible, pero igual de significativo. “Estoy feliz de ser el que acompaña, el que apoya, en espíritu de mantener un buen matrimonio”, expresó.

El reconocido actor ha sido estrella de múltiples éxitos de taquilla a lo largo de su extensa carrera, incluyendo apariciones estelares en las sagas de Avengers y Ant-Man, además de roles protagónicos en aclamadas películas como Fatal Attraction (1987), Basic Instinct (1992), The American President (1995) y Wall Street (1987), por la cual fue galardonado con el Oscar a Mejor actor./People en Español.

Noticia al Día/People en español