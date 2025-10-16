Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

Más de una década después del accidente de esquí que marcó un antes y un después en su vida, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, estaría mostrando señales de mejoría, según reveló el periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe.

Desde su residencia en Mallorca, donde vive junto a su esposa Corinna Schumacher, el expiloto alemán de 56 años permanece bajo un estricto hermetismo familiar y médico. Sin embargo, en declaraciones ofrecidas durante el pódcast Le Grand Récit, L’Hermitt aseguró que Schumacher habría experimentado “avances importantes” en el último año.

Uno de los datos más llamativos compartidos por el periodista es que el ex campeón habría logrado firmar un casco para un evento benéfico, un gesto simbólico que, de confirmarse, representaría un progreso significativo en su estado físico.

“No está bien, pero podría estar mejorando”, afirmó L’Hermitt, dejando entrever una posible evolución en la salud del legendario piloto alemén. Aunque no se han ofrecido detalles médicos oficiales, estas declaraciones reavivan la esperanza entre millones de fanáticos que, desde 2013, han seguido con atención y respeto la evolución del estado de Schumacher.

La familia del piloto ha mantenido una política de absoluta discreción desde el accidente ocurrido en los Alpes franceses, limitando al mínimo la información pública sobre su condición. Estas nuevas declaraciones, sin embargo, podrían marcar un punto de inflexión en la percepción sobre su recuperación.

