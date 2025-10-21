Martes 21 de octubre de 2025
Migbelis Castellanos bautizó a su bebé y la tierna reacción del pequeño con el cura se hizo viral

Caden, él se mostró de lo más cómodo junto al religioso, sonriéndole e incluso ofreciéndole su manita en un momento del bautizo.

Por Ernestina García

Migbelis Castellanos bautizó a su bebé y la tierna reacción del pequeño con el cura se hizo viral
Durante el bautizo del hijo de Migbelis Castellanos ocurrió algo curioso. Lo habitual en estos casos es que los pequeños suelan derramar alguna que otra lagrimita ante la presencia de un desconocido que habla frente a ellos.

De acuerdo a People, Nada que ver con Caden, él se mostró de lo más cómodo junto al religioso, sonriéndole e incluso ofreciéndole su manita en un momento del bautizo. Una escena tan entrañable que enterneció al mismísimo cura que le respondió con otra cariñosa sonrisa.

"Dicen que se parece al papá y que tiene la personalidad de la mamá. Como sea, lo único que deseo es que siempre crezca en la fe", escribió una de las caras más queridas de Desiguales.

Las imágenes hicieron que su comunidad en redes reaccionara de inmediato con amorosos mensajes para ese chiquitín que era toda dicha y alegría.

Migbelis Castellanos, oriunda de Cabimas, llegó a la fama luego que comenzara con un casting en la Feria de la Chinita siendo menor de edad por lo que fue rechazada. De ahí saltó a Caracas donde entró a las filas del Miss Venezuela logrando la corona, comenzando una carrera en el mundo artístico que la mantiene en la cúspide la popularidad en Latinoamérica.

Noticia al Día/People

