Migbelis Castellanos contó que compartió con otra pareja el set donde le pidieron matrimonio

La Miss Venezuela 2013 y de Nuestra Belleza Latina 2018, Migbelis Castellanos, contó durante el desarrollo del programa Desiguales, que compartió con otra pareja el set donde se comprometió con su novio, el empresario estadounidense Jason Unanue.

"Casualmente en ese momento, después que él me pidió la mano, una pareja también se comprometió en la otra esquina del restaurante, y ellos no tenían ni flores… Jason me pregunta si podemos compartir el set con ellos y yo le dije que sí", mencionó.

Además, agregó que ese momento fue muy revolucionario porque su novio quería comprometerse a las 6.00 de la tarde.

"Cuando vi a mi amigo con unas flores, el fotógrafo, las imágenes del restaurante, mmmm, yo dije, ¿dónde está el anillo y aquí está?", lo dijo junto a otras conductoras e invitadas del programa.

Noticia al Día