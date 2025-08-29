Migbelis Castellanos revela que se le cayó el cabello con el posparto

La zuliana Migbelis Castellanos, presentadora del programa Desiguales, usó sus redes sociales para hablar de cómo se le ha caído el cabello producto del posparto.

En TikTok, una usuaria le preguntó a la Miss Venezuela 2013: “¿No se te cayó el cabello con la lactancia? Porque yo tengo un bebé de 4 meses me caía demasiado”.

Ante la interrogante, la modelo le respondió: “Claro, si yo creo que estoy calva, lo que pasa es que ya con el tiempo uno aprende a ponerse sus extensiones, a trucarse y todo lo demás, a ponerse sus extensiones. Gracias a Dios no se me ha caído acá”, dijo para hablar de la zona de la coronilla.

Luego de esto, mostró algunas partes en las que no tenía cabello. “Yo uso extensiones adhesivas, pero miren, aquí tengo las famosas entradas y creo que donde más se cae el cabello es en la parte de adelante”.

La oriunda de Cabimas dijo que no está preocupada por esto, pues es normal que esto le ocurra a las mujeres cuando están lactando.

“Yo estoy lactando a mi hijo, a mi cría, pero nada, me acabo de comprar unos aceites para aplicármelos exactamente acá donde no hay cabello, ya yo los había usado antes y me han funcionado”, agregó.

