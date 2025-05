Migrantes venezolanos en Colombia viajan a la frontera para aprovechar jornada de cedulación ‘sin cita’

Desde Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander, hasta la frontera, viajó Francisco Bracho, migrante venezolano para participar este sábado en la segunda jornada de cedulación ‘sin cita’ en la ciudad de San Antonio del Táchira, él cuenta la historia de la numeración del "191″.

En la Oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de San Antonio del Táchira se llevó a cabo la jornada para renovar el documento de identificación, donde acudieron cientos de personas que radican en Colombia.

Bracho salió de Bucaramanga, donde lleva cuatro años radicado, a las 10:00 a.m. del viernes 14 de febrero. Se enteró de la jornada en el consulado y no quiso dejar pasar la oportunidad, pues tiene su documento de identidad extraviado y quiere viajar pronto a Punto Fijo, de donde es oriundo.

El joven migrante cruzó frontera a las 6:00 p.m. del viernes, luego de arribar a la ciudad de Cúcuta, cerca de las 4:00 p.m. Se dirigió a un hotel de la ciudad de San Antonio para garantizar el hospedaje; y a las 12:30 a.m. del sábado se fue al Centro Cívico, donde queda la Oficina del Saime, para hacer la cola. Le tocó el número "191″.

"Necesito ir a mi ciudad de origen, Punto Fijo; y sin la cédula, se me hace difícil viajar", subrayó al precisar que el documento de identidad se le perdió y no ha tenido oportunidad de tramitarlo en otro lugar.

Bracho lleva cuatro años viviendo en la ciudad referida del vecino país. Allá se desempeña como chef en un hotel. "Otra de mis ideas con la cédula es acceder al pasaporte para irme hacia Europa, específicamente a España", acotó al calificar de positiva su experiencia en la nación hermana.

En este viaje exclusivo para cedularse, gastó de 70 a 80 dólares en transporte, hospedaje y comida. No ha sumado el retorno. "Si se dan las posibilidades espero regresar hoy; si no, me tocará quedarme de nuevo".

Exitosa jornada

Al igual que este migrante venezolano, hay muchos otros que regresaron al país con el único propósito de renovar el documento de identidad. Con cédula en mano, cruzaron nuevamente la frontera, pero rumbo a Colombia, país que los ha acogido.

La jornada desplegada por el Saime este fin de semana puede catalogarse como exitosa, pues se logró el cometido de cedular a las personas que acudieron, que fuer de los gastos que tuvieron por el traslado, se ahorraron tener que dirigirse a sus ciudades de origen que en su mayoría están muy distantes de la frontera.

Lee también: Desplegadas jornadas especiales de renovación de cédula desde este sábado 8-Feb en todas las oficinas del Saime del país

Noticia al Día/Con información de a Nación