Miguel Ángel Landa cumple 89 años

Nacido el 4 de noviembre de 1936, el gran Miguel Ángel Landa arriba hoy a sus 89 años de edad, aún lleno de vida y muchas vivencias por compartir.

Miguel Ángel se ha destacado como actor, humorista, director, productor, escritor y presentador de televisión que consiguió sus mayores éxitos con los programas “Él y Ella” y “Bienvenidos”.

Pero muchos espectadores siempre lo recuerdan por lo exitoso del clásico humorístico de la televisión venezolana ‘Bienvenidos’ y su frase célebre para cerrar… "Hagan bien y no miren a quién".

Tuvo excelentes participaciones en grandes clásicos de la Televisión, entre los que destacan: La Señora de Cárdenas, Pobre Negro y Canaima. Su personaje de villano en El país de las mujeres resaltó su temple, su voz y su avasallante poder interpretativo.

En el cine

Sus aportes al cine nacional fueron contundentes, entre sus cintas más famosas ‘El pez que fuma’, ‘La quema de Judas’, ‘Carmen la que contaba 16 años’, ‘Cangrejo, Disparen a matar’, ‘El manzano azul’ y muchas más.

Había debutado en la gran pantalla en 1963 en ‘Los Ángeles del Ritmo’ (de la trilogía Cuentos para mayores de Román Chalbaud) y en la televisión como extra en el programa “Se necesita una amiga” conducido por la periodista Emma Amoroso.

Landa se casó cuatro veces, dos de ellas con famosas, Mirla Castellanos y Mary Soliany.

