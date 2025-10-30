Miguel Ángel Landa está por cumplir 89 años y así de sonriente se le ve: "Y se divertirán…"

Siempre sonriente, alegre, amable, así se le ve a Miguel Ángel Landa cada vez que reaparece en redes sociales. Esta vez, su hija Dayana publicó un video junto al actor, para anunciar que el próximo 4 de noviembre estará de cumpleaños.

Dayana escribió al pie del video: "Derretida de amor!! Dios te bendiga papito", mientras le preguntaba a su papá con suma ternura cuándo era su cumpleaños.

Pero este no se trata de cualquier cumpleaños, Miguel Ángel arribará a sus dorados 89 años y luce con mucha vitalidad. Definitivamente el entorno es de suma importancia.

Miguel Ángel Landa es recordado por su rol protagónico en la animación y producción del programa humorístico "Bienvenidos", que transmitía Venevisión en otrora, cuya frase favorita era: "Y se divertirán…".

Miguel Ángel González Landa se desarrolló como destacado actor, humorista, director, productor, escritor, adaptador y presentador de la televisión venezolana.

Conocido por crear, producir y dirigir exitosas series de televisión como ‘Él y Ella’ en RCTV y ‘Bienvenidos’ en Venevisión y Televen, también fue humorista de programas como ‘Viviana a la medianoche’ (1999-2001) y ‘Edificio de siete pisos’ (1981).

En la actualidad Landa vive una vida tranquila y comparte comúnmente junto a sus hijos.

