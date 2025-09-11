El actor y animador venezolano, Miguel Ángel Landa, de 88 años, reapareció en unas emotivas fotos compartidas por su hija, la también actriz Dayana Landa González.

En las imágenes, difundidas en su cuenta de Instagram, el recordado conductor del programa ‘Bienvenidos’ aparece sonriente y con buen ánimo.

"Hablando, recordando, riendo. Te amo, papito. Demasiado consentido", escribió Dayana junto a las selfies que capturan el agradable momento que compartieron.

Un ícono de la Televisión venezolana



La publicación fue compartida por el propio Miguel Ángel Landa y generó un aluvión de comentarios de parte de sus seguidores, quienes lo recuerdan con gran cariño por su importante trayectoria.

Entre los mensajes, un usuario destacó la influencia de una de sus frases: "Este tipo a mí me crio con una simple frase: ‘haz bien y no mires a quién’. ¡Idolazo!".

Otro seguidor expresó el deseo de que se le rinda un homenaje: "El gran Miguel Ángel Landa, patrimonio cultural de nuestra amada Venezuela. Sigo opinando que merece ser homenajeado como el gran actor, director y productor de tantos programas y películas. Espero pronto verlo en la TV, lo abrazo inmenso".

