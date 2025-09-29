Lunes 29 de septiembre de 2025
Miguel, Gabriel y Rafael: Día de los Arcángeles que protegen, sanan y guían

Cada 29 de septiembre, la Iglesia católica celebra el Día de los Arcángeles, una fecha que honra a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres únicos arcángeles mencionados por nombre en las Sagradas Escrituras. Este reportaje revela el profundo significado espiritual de esta celebración, la misión divina de cada arcángel y su influencia en la vida cotidiana de los creyentes.

Por Ernestina García

Miguel, Gabriel y Rafael: Día de los Arcángeles que protegen, sanan y guían
Fotos: Referencial
Cada 29 de septiembre, la Iglesia católica celebra el Día de los Arcángeles, una fecha que honra a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres únicos arcángeles mencionados por nombre en las Sagradas Escrituras. Conozca más sobre ellos.

Lunes: Jofiel, la luz de la sabiduría

Jofiel ilumina el inicio de la semana con sabiduría y claridad mental. El lunes, se recomienda meditar con tonos amarillos para invocar su energía, ideal para quienes buscan inspiración, belleza interior y discernimiento en decisiones importantes.

Martes: Chamuel, el sanador del amor

Chamuel reina el martes, día perfecto para sanar el corazón, reconciliar relaciones y atraer el amor verdadero. Su energía rosada envuelve con compasión y ternura, ayudando a liberar resentimientos y fortalecer vínculos afectivos.

Miércoles: Gabriel, la voz del cielo

El miércoles es guiado por Gabriel, el mensajero divino. Se le asocia con la comunicación, las buenas noticias y la creatividad. Ideal para quienes necesitan claridad en sus palabras, inspiración artística o guía en momentos de cambio.

Jueves: Rafael, el médico del alma

Rafael, protector de la salud física y espiritual, rige el jueves. Su color verde simboliza sanación y renovación. Es el día para pedir alivio, bienestar y guía en temas laborales, pues también se le vincula con el trabajo justo y equilibrado.

Viernes: Uriel, el portador de la luz

El viernes se dedica a Uriel, arcángel de la prosperidad y la iluminación. Su energía dorada ayuda a atraer abundancia, claridad mental y soluciones prácticas. Es el día para manifestar proyectos y abrir caminos hacia el éxito.

Sábado: Zadkiel, el transformador espiritual

Zadkiel cierra la semana con su energía violeta de transmutación. El sábado es ideal para soltar cargas emocionales, perdonar y elevar la conciencia. Su presencia invita a la introspección y al renacimiento espiritual.

Propósito de esta asignación celestial

La conexión diaria con los arcángeles permite enfocar la intención espiritual en áreas específicas de la vida. Cada día se convierte en una oportunidad para crecer, sanar y transformar, guiado por los colores, virtudes y misiones de estos seres celestiales.


Aunque la asignación semanal es ampliamente aceptada, algunas tradiciones varían en los días dedicados a Uriel y Zadkiel. Estas diferencias reflejan la riqueza de las creencias espirituales, donde lo esencial es la intención y el vínculo personal con lo divino.

Hannabelle Urdaneta
Noticia al Dia

Temas:

