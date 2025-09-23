Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Miguel Moly crea polémica con Viviana Gibelli: La presentadora desempolvó su pasado y lo criticó con su hijo Jonathan en una entrevista

Se molestó por haber revivido un antiguo escándalo en el que él y la cantante Diveana fueron protagonistas de un video íntimo

Por Ernestina García

El cantante Miguel Moly lanzó duras críticas contra la presentadora de TV Viviana Gibelli en una declaración que es viral en el mundo del espectáculo.

Según Moly, la animadora “no puede entrevistar a nadie, porque las preguntas que hace lo que hacen es hacerles daño a otras personas”, y la acusó de buscar la polémica y el escándalo.

La molestia de Moly surgió a raíz de una entrevista en la que Gibelli le preguntó a Jonathan Moly sobre los errores de su padre, a lo que el joven respondió que había aprendido de ellos para saber “lo que no debe ni quiere hacer en su vida”.

Miguel Moly también reprochó a la presentadora por haber revivido un antiguo escándalo en el que él y la cantante Diveana fueron protagonistas de un video íntimo que se filtró hace más de 30 años. “¿Qué ganas con eso, Viviana? ¿Para qué revivir fantasmas del pasado?”, cuestionó el cantante, sugiriendo que Gibelli solo busca rating a costa del dolor ajeno.

El cantante concluyó con una advertencia, declarando: “Chivo que se devuelve se esnuca”, dejando claro que no piensa retractarse de sus declaraciones.

Noticia al Día/RT

