Miguel Morales sufrió un quebranto de salud durante su concierto en la Villa del Rosario

El reconocido cantante de vallenato, Miguel Morales, vivió un momento inesperado durante su concierto en la Villa del Rosario, donde sufrió un quebranto de salud que interrumpió su actuación.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando el artista comenzó a mostrar signos de malestar en el escenario, lo que llevó a los organizadores a tomar la decisión de detener el espectáculo por precaución.

Afortunadamente, Miguel recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un centro de salud cercano, donde se le realizaron los exámenes pertinentes.

Según los primeros reportes, su estado es estable y se encuentra en proceso de recuperación. Asimismo, los fanáticos y asistentes al evento expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

El equipo de Miguel Morales ha agradecido a todos por sus muestras de cariño y ha pedido a los seguidores que mantengan la calma mientras el artista se recupera.

Noticia al Día