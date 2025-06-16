Miguel Uribe Turbay fue intervenido nuevamente: Permanece en "condición crítica" con "pronóstico neurológico reservado"

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó este lunes, 16 de junio que el senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue sometido a una nueva intervención quirúrgica como parte de su tratamiento tras el atentado con arma de fuego del que fue víctima hace poco más de una semana. Aunque su evolución postoperatoria ha sido conforme a lo esperado, su estado de salud sigue siendo delicado.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el centro médico, la cirugía fue realizada en las últimas horas como complemento al procedimiento inicial y se llevó a cabo bajo seguimiento especializado en la Unidad de Cuidados Intensivos de neurología. Los exámenes tomográficos posteriores a la operación muestran resultados estables, sin variaciones significativas frente a lo ya conocido.

“El paciente Miguel Uribe Turbay ha continuado su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, subespecializada en Neurología, con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes”, señala el documento difundido a las 7:00 de la mañana de este lunes.

Según el reporte, el senador permanece hemodinámicamente estable, es decir, con funciones vitales controladas, pero su condición clínica continúa siendo crítica. El pronóstico neurológico sigue siendo reservado.

El atentado

Uribe Turbay fue blanco de un atentado en su contra el pasado 7 de junio en Bogotá, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Desde entonces, ha sido sometido a múltiples procedimientos médicos para estabilizar su condición. La familia ha solicitado que las actualizaciones sobre su salud sean difundidas únicamente a través de comunicados oficiales del hospital y así se está informando a la opinión pública.

Foto: Fundación Santa Fe de Bogotá

Noticia al Día/Con información de El Heraldo.co