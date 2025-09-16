Mike Tyson protagonizó momento viral al golpear y dejar sin aliento a MrBeast

El excampeón mundial Mike Tyson protagonizó un momento viral al propinarle un golpe al abdomen al youtuber MrBeast, quien terminó de rodillas, sin aire y sostenido por el propio legendario pugilista.

El hecho ocurrió en el marco de las actividades promocionales previas al combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, celebrado en el T-Mobile Arena el pasado fin de semana.

MrBeast, conocido por sus retos extremos y contenido filantrópico, aceptó recibir el impacto como parte de una dinámica pactada con el equipo de Tyson. Aunque el golpe fue controlado y con guantes, la potencia del exboxeador fue suficiente para que el creador digital se desplomara ante las cámaras.

El video, difundido en redes sociales, superó los 50 millones de reproducciones en menos de 24 horas, generando reacciones entre fanáticos del boxeo, seguidores del youtuber y figuras del entretenimiento.

“Fue como recibir un mensaje directo del Olimpo del boxeo”, comentó MrBeast entre risas, tras recuperarse del impactante golpe en su abdomen. Tyson, por su parte, aseguró que “todo fue parte del show, pero el respeto por el dolor es real”.

