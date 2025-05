Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de Trump deja su cargo tras escándalo

Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., su adjunto, Alex Wong, y otros miembros del personal fueron destituidos de sus puestos en la Casa Blanca, según le fue confirmado a Fox News este jueves 1 de mayo.

El canal estadounidense CBS News, citando a varias fuentes familiarizadas con el asunto, había informado minutos antes que la dimisión de ambos se produciría en esta jornada.

Por su parte, Axios, citando dos fuentes, negó que Waltz hubiera abandonado su cargo este jueves. No obstante, un funcionario de la Casa Blanca confirmó su previsible dimisión.

Se espera que la Casa Blanca confirme esta información en las próximas horas y que el presidente, Donald Trump, se pronuncie públicamente sobre el tema. Probablemente se anunciarán nuevos despidos, añade Fox News.

Al respecto, Politico, remitiéndose a fuentes anónimas, señala que la destitución de Waltz podría ser inminente, pero no definitiva. Los candidatos para reemplazarlo se han discutido durante semanas. Aunque no está claro quién asumirá el cargo, una de las principales opciones es el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, afirma el medio.

¿Por qué se va Waltz?



La permanencia de Waltz en el cargo estaba bajo discusión luego de ser objeto de escrutinio en marzo tras el escándalo por la filtración de un chat de trabajo sobre una futura operación contra los hutíes de Yemen. Al funcionario se le responsabiliza de haber organizado un chat en Signal, una aplicación de mensajería cifrada, e incluir por error en ella al redactor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien reveló en una publicación del medio de qué hablaban 18 funcionarios clave del país norteamericano presentes en la conversación.

Después de que Waltz admitiera a puerta cerrada la autenticidad del reportaje, se debatió si debía renunciar. Dos asesores de alto nivel de la Casa Blanca sugirieron que debería dimitir para evitar que Trump quedara en una "mala posición". No obstante, hasta ese momento el asesor no había expresado su intención de hacerlo ni Trump se lo había pedido.

Si bien el mandatario estadounidense informó a los medios a comienzos de abril que varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional habían sido despedidos a raíz del informe de The Atlantic, indicó que no eran muchos. Al mismo tiempo, resaltó que seguía confiando en su equipo e incluso manifestó su apoyo a Waltz, llamándolo "un buen hombre" que "aprendió la lección". Su Administración sostuvo que en el chat filtrado no se transmitió material clasificado.

