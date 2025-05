Miles de fans despidieron a Paquita la del Barrio contando sus éxitos en CDMX

Miles de fans de la cantante Paquita la del Barrio, que falleció el pasado lunes a los 77 años de edad, le dan el último adiós en la Ciudad de México, donde entre flores no dejan de llorar y cantar su éxitos como Rata de dos Patas y Tres Veces te Engañé.

La capital del país es uno de los lugares donde Paquita tenía una gran conexión con la gente, pues vivió por décadas en la colonia Guerrero.

Casa Paquita abrió sus puertas nuevamente. Pero en el escenario ya no estaba la veracruzana que cantó al desamor con dignidad. Ante sus restos, la cantante Ana Bárbara interpretó dos temas, acompañada del mariachi.

“No se puede despedir a alguien que es eterno. Ella es un legado. Estoy aquí con su familia, lo siento mucho, me falta la fuerza, extrañando a ese ser tan maravilloso que fue. Paquita no se va, Paquita se queda en el corazón de todos, en su música y en sus inútiles”, expresó Ana Bárbara.

Fue recibida por la hermana de Paquita, Viola Dorantes y Francisco, el manager de la artista, en el homenaje y último adiós tras su fallecimiento, el pasado lunes, donde cantó a dueto con Rosy Arango “Si acaso vuelves”.

Conducido por el locutor Gustavo Alvite, el tributo, en el que el padre José de Jesús Aguilar ofició una misa, fue abierto al público; antes de arribar a la que fue su casa familiar y artística, cientos de personas siguieron el recorrido del cortejo con sus cenizas, que paró en Garibaldi y el Mercado Martínez de la Torre.

Seguidores de Paquita acudieron a su casa llevando flores blancas y ante una pertinaz lluvia, desfilaron frente a las cenizas de la artista, depositadas en una urna azul en forma de mariposa.

Recordó que grabó “El consejo”, “una canción para mí muy especial y sabía que sólo con su voz podía grabarse”, e interpretó “Paloma negra”, al borde del llanto.

Fotografías de Paquita se colocaron en los muros y en el sitio que se acondicionó para la ceremonia religiosa, donde también lucieron las fotografías de la bailarina Yolanda Montes “Tongolele”, y del actor y comunicador Daniel Bisogno, recientemente fallecidos.

Minutos antes la cantante Viola Dorantes quien hiciera dueto musical con su hermana Francisca, habló para El Sol de México: “Las diferencias de hermanas se olvidan, yo cuidé a Paquita desde el pasado 13 de diciembre, hasta el día de su muerte. La recuerdo como una gran hermana y una amiga. El martes estuve sin separarme de ella hasta su cremación. Hoy estamos aquí y nos estamos entregando con mucho corazón y amor a ella”.

Al homenaje acudieron la ex delegada Sandra Cuevas, los músicos de la Sonora Santanera con María Fernanda y Gilberto Navarrete y más amistades de la familia.

Coronas de flores adornaron el salón, enviadas por artistas como Pepe Aguilar, la Sonora Santanera, Verónica Castro, y Banda El Recodo.

Entre vivas, porras y aplausos despidieron admiradores y vecinos a Paquita la del Barrio, cuyas cenizas serán llevadas nuevamente a Alto Lucero, Veracruz, de donde era originaria y donde exhaló su último aliento.

Casa Paquita es el lugar donde las cenizas de la cantante podrán ser despedidas, pero desde las 11 de la mañana el cortejo fúnebre inició un recorrido previo en la Funeraria J. García López, ubicada en la colonia Juárez.

Los restos de Paquita la del Barrio ya recorrieron Paseo de la Reforma hasta la primera parada que fue Plaza Garibaldi, donde el mariachi ya los esperaban.

Después de estar en la plaza, el cortejo fue a la colonia Guerrero, donde la segunda parada fueron las inmediaciones del Mercado Martínez de la Torre, en Eje 1 Norte Mosqueta, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, un lugar que en vida solía frecuentar.

La última parada es en Casa Paquita, en Zarco 202, colonia Guerrero, donde a las 13:00 se realizó una misa con urna presente, oficiada por el padre José de Jesús Aguilar, a la que únicamente tuvieron acceso sus familiares, amigos, personas cercanas y medios de comunicación.

Al finalizar la misa, las puertas fueron abiertas para que el público en general pueda acceder a darle el último adiós a la gran Paquita la del Barrio.

Las y los presentes que esperaron desde muy temprano para poder pasar a despedir a Paquita la del Barrio, accedieron al lugar cerca de las 2 de la tarde.

Con información de Luis Valdovinos / El Sol de México

Fotos: Romina Solís / El Sol de México