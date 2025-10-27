Domingo 26 de octubre de 2025
Miley ganó mayoría parlamentaria sobre los kirchneristas y macristas

Con un ausentismo electoral superior a las dos últimas elecciones de 2023 y 2021, los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados (127 legisladores) y un tercio de la Cámara Alta (24 senadores), pero, sobre todo, le dieron un fuerte respaldo al presidente libertario

Por Andrea Guerrero

Argentina. Foto: RRSS.
Después de meses de zozobra -con una derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, escándalos de corrupción y una crisis económica por la que debió ser auxiliado por Donald Trump- Javier Milei puede festejar este domingo en Argentina un triunfo en las elecciones nacionales de medio término.

Con un ausentismo electoral superior a las dos últimas elecciones de 2023 y 2021, los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados (127 legisladores) y un tercio de la Cámara Alta (24 senadores), pero, sobre todo, le dieron un fuerte respaldo al presidente libertario.

Según los primeros resultados, con el 91% de los votos escrutados, la Libertad Avanza, el partido oficial, obtiene el 40,84% de los votos, con victorias resonantes en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Pero, la gran sorpresa fue cómo recortó la diferencia en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, donde hace casi un mes y medio había perdido por 14 puntos con el peronismo y ahora está arriba por menos de un punto.

El peronismo, reunido bajo el lema de Fuerza Patria, se ubica segundo con un porcentaje del 31,62%.

Todo esto en el marco de una consolidación de la tendencia que ya se vio en las elecciones regionales que tuvieron lugar este año: un desinterés por ir a votar de gran parte de la población argentina.

La Cámara Nacional Electoral informó que este domingo, en un país donde el sufragio es obligatorio, solo votó el 66% del padrón electoral.

Primeras consecuencias del triunfo

Con estos resultados, el partido oficialista incrementará su presencia en el Congreso, donde dependió en sus dos primeros años de los votos de sus aliados para aprobar sus proyectos, aunque el Senado seguirá en control de la oposición.

Además, la elección deja muy golpeado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien tras el éxito de su partido en la elección regional bonaerense se había posicionado como el principal rival del presidente en su búsqueda de la reelección en 2027.

A nivel internacional, Milei también podrá mostrar a su par estadounidense que cuenta con el apoyo mayoritario de los argentinos para impulsar las reformas económicas pendientes.

En las últimas semanas, Trump ordenó un singular auxilio financiero de EE.UU. a Argentina para aliviar los crecientes problemas políticos y económicos de Milei, con quien siente afinidad ideológica.

Hasta ahora, esa ayuda ha consistido en la apertura de una línea de swap o intercambio de monedas por $20.000 millones entre ambos países y en destinar unos $1.000 millones a comprar pesos argentinos, para evitar que esta moneda se devalúe aún más.

Noticia al Día / BBC Mundo

